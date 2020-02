Il fornitore Apple SK Hynix mette in quarantena 800 dipendenti

Il secondo costruttore al mondo di memorie e fornitore Apple SK Hynix mette in quarantena 800 dipendenti per timori su Coronavirus. L’ordine è arrivato nelle scorse ore: la società ha richiesto a parte del suo personale di non recarsi al lavoro, imponendo una quarantena come misura preventiva.

La decisione è stata presa dopo aver scoperto che un tirocinante della società ha avuto contatti con un paziente di Daegu, una città della Corea del Sud in cui si registra un focolaio di Coronavirus. Il tirocinante è stato ricoverato con sintomi di polmonite: anche se i primi test indicano che non si tratta del virus nCoV-2019 (Coronavirus), la misura preventiva è stata ugualmente intrapresa, in attesa che venga eseguito un secondo test di verifica.

Anche se SK Hynix ha messo in una sorta di quarantena 800 dipendenti, chiedendo loro di non recarsi a lavoro, si prevedono conseguenze limitate sui contratti e forniture in corso, incluse quelle destinate ad Apple. Il costruttore di memorie infatti conta su una forza lavoro di 18.000 persone nell’area di Incheon in Corea del Sud. Come segnala Reuters, degli 800 dipendenti a cui è stato ordinato di non presentarsi a lavoro 280 sono tirocinanti che non hanno ancora iniziato a lavorare nelle linee di produzione.

In Corea del Sud sono stati registrati 104 casi di persone infette e anche un decesso. Un bollettino lontano da quello cinese dove l’epidemia è iniziata e, con decine di migliaia di infetti e oltre mille decessi, si registrano pesanti ripercussioni sull’intera economia che si ripercuotono non solo su Apple ma su scala globale.

