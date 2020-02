HP presenta Color LaserJet Pro M100 e M200

HP presenta la nuova generazione di stampanti HP Color LaserJet appartenenti alle serie Pro M100 e M200, progettate per offrire praticità, sicurezza e prestazioni adatte agli ambienti di lavoro e business.

Le nuove stampanti sono ottimizzate per i professionisti costantemente alla ricerca di soluzioni per aumentare la produttività nel proprio ambiente di lavoro. Per questo l’aggiornamento alle HP Color LaserJet Pro M100 e M200 cercano di assicurare le migliori esperienze di stampa, anche grazie ad un design sostenibile, e a soluzioni di sicurezza avanzate e performance elevate.

Color LaserJet Pro M100 e M200 propone ovviamente funzionalità smart, che prendono il nome di Smart Tasks, grazie alle quali gli utenti possono stampare, scansionare e copiare i documenti in modo semplice e rapido direttamente dallo smartphone, che ormai diventa lo strumento primario e principale del quotidiano, sia in ambito domestico, che lavorativo.

Progettata, dunque, per il controllo totale lo smartphone, hrazie all’app HP Smart App, velocizza il lavoro di ciascuno del 50%, come stimato dal produttore. Nello specifico, la funzione Smart Tasks di HP Smart App consente di scansionare rapidamente e accedere ai contenuti software aziendali come QuickBooks, Dropbox e Google Drive, usufruire di un’esperienza di stampa senza l’utilizzo delle mani, semplicemente grazie all’attivazione vocale di HP. Ancora, l’app offre la possibilità di ricevere notifiche durante la stampa, la scansione o la copia di documenti e di ordinare i materiali di consumo ovunque ci si trovi.

Sul versante sicurezza, le nuove serie HP Color LaserJet Pro M100 e M200 integrano sistemi di crittografia e protezione tramite password, così da proteggere il dispositivo, i dati personali e i documenti aziendali durante la stampa.

Le serie HP Color LaserJet Pro M100 e M200 sono dotate di cartucce toner originali HP con tecnologia JetIntelligence e offrono funzionalità integrate per le reti wireless ed Ethernet, e supporto al Wi-Fi6 dual band.

Entrambe le serie M100 e M200 gestiscono grandi volumi di stampa, assicurano un’elevata7 velocità di stampa e offrono opzioni per scansione, copia e fax. Peraltro, la serie M200 consente di selezionare la stampa fronte/retro automatica, quindi maggiormente adatta ad un utilizzo da ufficio.

Disponibilità e prezzi

Le serie HP Color LaserJet Pro M100 e M200 sono disponibili per l’acquisto sull’HP Store. Maggiori informazioni a questo indirizzo.

