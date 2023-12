Il gioco Stray disponibile per i Mac con Apple Silicon

Suu Mac App Store è disponibile il gioco Stray, porting di un videogame sviluppato da BlueTwelve Studio, pubblicato da Annapurna Interactive prima per PlayStation 4, PlayStation 5 e Microsoft Windows, e da agosto dello scorso anno per Xbox One e Xbox Series X e Series S.

La storia vede come protagonista un gatto randagio che decide di tornare in superficie dopo essere precipitato in una voragine ed essersi ritrovato in una città sotterranea popolata da robot, macchine e batteri mutanti noti come Zurk. Nelle scorribande, il gatto è aiutato da un drone di nome B12.

Compito del protagonista (si osserva il mondo dal punto di vista del gatto randagio) è portare a termine varie missioni sui tetti dei bassifondi in un mondo post-apocalittico in cui gli umani hanno lasciato il loro posto ai robot.

“Solo, sperduto e lontano dalla sua famiglia, un gatto randagio deve venire a capo di un antico mistero per fuggire da una città a lungo dimenticata”, si legge nella descrizione del gioco.

Una versione preliminare del gioco per macOS era stata mostrata poco prima dell’ultima annuale conferenza sviluppatori di Apple (WWDC), a giugno, spiegando che il gioco sfrutterà le tecnologie Metal 3 e MetalFX.

Stray è in vendita a 27,99€ sul Mac App Store; (il prezzo è una tantum: non ci sono abbonamenti); richiede macOS 12.0 o versioni successive e un Mac con chip Apple M1 o versioni successive e “pesa” 8,2GB.

Ricordiamo che macOS Sonoma semplifica il porting di giochi da altre piattaforme: Metal comprende un kit per il game porting, che riduce i mesi di lavoro preliminare e consente a chi sviluppa di vedere come funzionerebbe il gioco su Mac in pochi giorni. Inoltre, semplifica notevolmente il processo di conversione degli shader e del codice grafico del gioco per sfruttare al massimo le prestazioni dei chip Apple, riducendo in modo significativo il tempo di sviluppo complessivo.

