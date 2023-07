Il lancio di iPhone 15 potrebbe slittare a ottobre

Il lancio di iPhone 15 potrebbe slittare di qualche settimana rispetto alla tradizionale tabella di marcia, e avvenire a ottobre anziché a settembre, come generalmente fatto finora con ogni nuovo modello.

A riferirlo è Wamsi Mohan, global securities analyst di Bank of America. L’analista – scrive il sito Macrumors – ha indicato la sua previsione in una nota per conto di Barrons (pubblicazione di Dow Jones & Company che copre informazioni finanziarie), dopo aver probabilmente sondato sue “gole profonde” presso la catena di approvvigionamento logistica di Apple.

L’analista riferisce di un probabile lancio della lineup iPhone 15 nel quarto trimestre, che comprende i mesi da ottobre a dicembre; riferisce ancora di preoccupazioni per la “guidance” (le aspettative) per il trimestre che precede il lancio di iPhone e che la scelta potrebbe deludere gli analisti di Wall Street per via del possibile ritardo.

Mohan ipotizza per settembre ricavi del trimestre pari a 87,1 miliardi di dollari, in calo rispetto al consensus generale di 91,6 miliardi di dollari, prevedendo vendite di 48 milioni di unità per gli iPhone nel trimestre di settembre, inferiori al consensus di Wall Street che prevede 51 milioni di unità.

Mohan, riferisce Macrumors, partecipa spesso alle chiamate trimestrali della Mela sugli utili, e non ha indicato motivazioni per i presunti ritardi nella messa in vendita dei nuovi modelli di iPhone. Nessuna altra fonte ha, almeno per ora, confermato, che i nuovi iPhone arriveranno in ritardo e dunque la previsione di questo analista è da prendere con le molle.

Lo scorso anno gli iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, furono presentati il 7 settembre e messi in vendita a partire da venerdì 16 settembre per iPhone 14 e 14 Pro e da venerdì 7 ottobre per iPhone 14 Plus.

A inizio lugio sono circolate voci secondo le quali la produzione di iPhone 15 sarà avviata ad agosto. Tutto quello che sappiamo finora su iPhone 15 e 15 Plus è in questo articolo, invece per i prossimi modelli top iPhone 15 Pro e Pro Max si parte da qui.