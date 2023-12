Il micro dongle che trasforma CarPlay in wireless costa appena 17 euro

Carplay è ormai su tutte le auto. Spesso è sufficiente collegare il cavo al sistema dell’auto per avere il sistema di Apple sul cruscotto dell’auto. Difficile, però, ottenere un sistema CarPlay completamente wireless. Questo, almeno, si ci si affida ai canali prime parti. Ed invece, è sufficiente un micro dongle come quello che presentiamo in questo articolo, per ottenere in auto CarPlay in modo totalmente wireless. Si acquista direttamente da qui.

Prima dell’acquisto di questo dongle è necessario verificare la compatibilità con la propria auto. E’ possibile, infatti, che non supporti BMW, Benz, Audi, volkswagen (VW), Skoda , Kia (dopo l’anno 2023), Hyundai (dopo l’anno 2023).

L’adattatore CarPlay wireless supporta iPhone 6 e versioni successive, richiedendo una versione software iOS 10 o successiva. La sua versatilità si estende a oltre 600 modelli di auto, garantendo che un’ampia gamma di utenti possa beneficiare di questa soluzione wireless.

Il dongle ha dimensioni davvero ridotte, tanto da risultare praticamente invisibile in auto. E’ plug & play, quindi basta collegarlo alla porta USB dell’auto, collegare l’iPhone al dongle tramite Bluetooth, ed il gioco è fatto: CarPlay apparirà sullo schermo dell’auto. Naturalmente, è necessario che la propria auto supporti già CarPlay.

Da notare che questo dongle CarPlay può essere aggiornato tramite over-the-air. Al suo interno il modulo WiFi a 5GHz consente una connessione senza lag e con prestazioni ottimali.

Anche il costo è a tutto vantaggio degli utenti: costa appena 17 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.