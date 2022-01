Il misuratore smart di pressione sanguigna 24/7 di Aktiia si porta sempre al polso

Abbiamo già visto nei mesi scorsi diversi modelli di misuratori di pressione da polso ma si indossano una tantum ed è praticamente impossibile misurare la pressione durante il sono vista la necessità di azionarli manualmente. Il misuratore di pressione sanguigna 24/7 di Aktiia invece raccoglie automaticamente oltre 100 volte i dati nel corso di una giornata intera.

Il sensore ottico al polso dell’azienda svizzera Aktiia misura 24 ore su 24, fornendo dati che possono essere visualizzati istantaneamente in un’app mobile su iPhone o Android e facilmente condiviso con un medico o un familiare. Il monitor della pressione sanguigna 24/7 di Aktiia ha già ricevuto il marchio CE come dispositivo medico di classe Iia ed è attualmente disponibile per la vendita in sette paesi in tutta Europa compresa l’Italia a 209 €.

In uso ad oggi decine di migliaia di unità con oltre 20 milioni di letture acquisito. Il nuovo dashboard medico clinicamente integrato di Aktiia, lanciato in Europa nella primavera del 2021, consentirà al team medico di essere notevolmente più efficace nella diagnosi, nel monitoraggio e nella gestione dell’ipertensione dei pazienti.

Negli Stati Uniti, quasi il 50% degli adulti, circa 116 milioni di persone, soffre di ipertensione. Di questi, fino al 75% non ha la pressione sanguigna sotto controllo. Il tasso di controllo sta peggiorando, in parte a causa del basso coinvolgimento del paziente e della mancanza di dati completi per consentire ai medici di diagnosticare e gestire correttamente i propri pazienti. L’ipertensione è la causa numero uno di eventi cardiovascolari importanti come infarto e ictus e porta a più di mezzo milione di morti inutili ogni anno solo negli Stati Uniti.

L’approccio automatizzato di Aktiia diminuisce l’impegno del paziente dalle misurazioni quotidiane con una fascia da braccio e consente di spostare l’attenzione sul miglioramento della salute cardiovascolare implementando e monitorando i cambiamenti.

La soluzione di Aktiia migliora il coinvolgimento del paziente, con gli attuali utenti che controllano la loro pressione sanguigna in media da 15 a 20 volte a settimana, rispetto a 1 o 2 volte con i tradizionali bracciali per la pressione sanguigna. I sistemi tradizionali richiedono che il paziente interrompa le occupazioni della giornata, mentre la soluzione di Aktiia attiva automaticamente 150 letture a settimana con il corpo in differenti posizioni, mentre il paziente è sveglio e dorme.

I co-fondatori di Aktiia hanno trascorso 17 anni a sviluppare la tecnologia che è stata convalidata in numerosi studi clinici. I risultati dello studio clinico fondamentale di Aktiia sono stati sottoposti a revisione paritaria e pubblicati su riviste scientifiche quali i “Nature” e “Blood Pressure Monitoring”. Oltre all’approvazione dei maggiori esperti nella gestione dell’ipertensione, Aktiia è ora anche partner ufficiale della International Society of Hypertension e della World Heart Foundation. Con una precisione già dimostrata, Aktiia ha in corso altri nove studi clinici, incentrati sulla dimostrazione dell’impatto clinico della sua soluzione.

Aktiia sponsorizza lo studio COOL-BP (Continual vs. Occasional Long-Term BP) nell’ambito del Remote Hypertension Program, che sarà condotto dalla dott.ssa Naomi Fisher, professore associato di medicina presso la Harvard Medical School e direttore del servizio di ipertensione di BWH, e un consulente e consigliere di Aktiia.

Aktiia è stato ampiamente convalidato e viene utilizzato sia dai pazienti che dai medici come base per le decisioni mediche”, ha affermato il direttore medico di Aktiia Jay B. Shah, direttore medico delle malattie dell’aorta toracica presso la Mayo Clinic e facoltà della Mayo Alix School of Medicine.

Per i lettori che si chiedono come sia possibile gestire correttamente la misurazione senza che il sistema di rilevazione sia posizionato all’altezza del cuore ricordiamo che il bracciale ha bisogno di una calibrazione iniziale con una fascia da braccio (in dotazione) posizionata tradizionalmente e che la calibrazione è necessaria una volta al mese per mantenere i dati coerenti e corretti.

Il misuratore di pressione sanguigna 24/7 di Aktiia è in vendita presso lo store dell’azienda a 209 € per il mercato italiano.