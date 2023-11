Il pianoforte digitale Yamaha P-145 è scontato al Black Friday

Uno dei migliori pianoforti digitali per principianti è in sconto su Amazon: è lo Yamaha P-145 che, durante questo Black Friday, subìsce un taglio di prezzo del 37%, così che vi costa appena poco più di 400 €.

La cifra è particolarmente rilevante specie se la si raffronta al costo di un pianoforte acustico: chiaramente non c’è paragone in termini di prodotto, ma se la destinazione è quella di dotarsi di uno strumento che si avvicina, per feedback e sensazioni, a quello di un pianoforte tradizionale, per studiare e approcciarsi al mondo della musica, allora lo Yamaha P-145 è la migliore soluzione che potete scegliere dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo.

Perché come un pianoforte acustico, è dotato di 88 tasti, coprendo quindi la medesima estensione musicale; e sono tasti pesati (usa la tastiera Graded Hammer Compact di Yamaha), che simulano quindi la durezza e il peso dei tasti veri, così da allenare le dita e godere allo stesso tempo delle stesse sensazioni che si provano quando si suona al pianoforte in termini di controllo delle dinamiche e della risposta fisica dei singoli tasti.

Oltre al prezzo (specie con lo sconto di oggi) c’è anche il vantaggio di dotarsi di un pianoforte tra i più compatti e leggeri del settore (misura 133 x 27 x 13 centimetri circa, pesa 11 chili) quindi è facile da trasportare o “nascondere” quando non si usa, e a differenza del pianoforte acustico non vi va ad occupare una intera parete.

Incorpora due altoparlanti da 7 Watt per poter ascoltare ciò che si suona senza dover collegare altoparlanti esterni, e per chi studia di notte o in altri orari in cui potrebbe recare disturbo c’è la possibilità di collegare un paio di cuffie ed esercitarsi in totale silenzio.

Per il suono del pianoforte acustico usa i campionamenti registrati dal pianoforte a coda da concerto di punta di Yamaha, il CFIIIS, ma si possono selezionare anche altri suoni tra cui quello di pianoforte elettrico, archi e clavicembalo, così da variare le sessioni di pratica senza annoiarsi mai.

Incorpora le funzioni di Metronomo e Transpose, e in dotazione c’è sia il pedale sustain che il leggìo, così da avere subito tutto l’occorrente per iniziare a suonare e studiare.

A tal proposito segnaliamo la compatibilità, tramite collegamento USB o adattatore MIDI wireless Bluetooth (da acquistare però a parte), con le app Rec’n’Share (per iPhone, iPad e Android) e Smart Pianist (per iPhone, iPad e Android), che include più di 300 brani didattici, per tutti i livelli, così da incuriosire anche un bambino e avvicinarlo allo studio dello strumento prima di fargli prendere lezioni da un insegnante.

Insomma, Yamaha P-145 è un’opzione elegante e compatta che offre allo stesso tempo un suono, una brillantezza e un volume di alta qualità, ed è dedicato ai musicisti che desiderano imparare a suonare il pianoforte ma che non hanno spazio per un pianoforte classico a casa.

Maggiori informazioni, inclusa la possibilità di ascoltare alcuni sample, sul sito ufficiale.

La promozione

Normalmente costa 665 €, un prezzo assolutamente in linea con la qualità del prodotto, ma su Amazon spesso lo si trova in vendita al vantaggioso prezzo di 489 €; ma in queste ore, grazie alle offerte del Black Friday, è attivo il 37% di sconto, perciò lo andrete a pagare 419 € spedizione inclusa.