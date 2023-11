Procreate Dreams rende l’animazione su iPad accessibile a tutti

Gli sviluppatori di Procreate, tra le più apprezzate app per disegnare, dipingere e illustrare con iPad, hanno presentato Dreams, nuova app che promette di rendere semplice la creazione di animazioni 2D, ma anche di “video espressivi” e “storie mozzafiato”.

L’app integra tutta una serie di strumenti per la creazione di animazioni disegnate a mano e tool per la grafica animata che permettono di migliorare e arricchire le animazioni con foto, video e suoni.

Dreams (si scarica da qui) è presentata come “rivoluzionaria” per il settore, con funzionalità per certi versi ritenute in precedenza impossibili, e strumenti accessibili, robusti e potenti. Pensata sin dal principio per l’interfaccia touch, permette di gestire in modo veloce e intuitivo varie tipologie di flussi di lavoro.

Artisti e animatori possono tenere conto delle sensazioni che deve offrire l’animazione, con strumenti come “Performing” che tiene conto delle gesture per aggiungere automaticamente fotogrammi-chiave mentre si registra un’azione, funzionalità che consente di dare vita ad animazioni in tempo reale, anche senza esperienza specifica nel settore.

Cursore, editor di fotogrammi chiave e indicatore sono un tutto in uno: è possibile gestire la timeline, selezionando e modificando rapidamente più tracce e contenuti, mandare in loop solo ciò che è sullo schermo, senza punti di inizio o di fine, creare maschere di livello e maschere di ritaglio per effettuare modifiche non distruttive.

Una funzionalità-chiave, denominata Multi-touch Timeline, rende semplice navigare, organizzare e modificare i progetti. I creativi possono miscelare con facilità disegni, animazione tradizionali con i fogli trasparenti in acetato, keyframing (transizioni riferite al movimento e alla forma), video editing e compositing, sfruttando gesture che consentono all’artista di rimanere concentrato sulla creazione, con modalità che, secondo lo sviluppatore, offrono maggiore velocità rispetto a mouse e tastiera.

Gli sviluppatori – premiati due volte con l’Apple Design Award per Procreate – riferiscono che Procreate Dreams offre performance di alto livello ed è in grado di sfruttare a fondo le CPU Apple Silicon e il suo “motore” permette di lavorare su progetti raster con risoluzione fino a un milione per un milione di pixel, e un numero enorme di layer.

L’app supporta centinaia di pennelli texturizzati di Procreate, ovviamente ottimizzati per la bassa latenza di Apple Pencil. È possibile importare file Procreate con livelli, compresi metodi di fusione, animazioni e altro ancora. James Cuda, CEO di Procreate, riferisce che l’app ha richiesto cinque anni di sviluppo.

Procreate Dreams richiede iPadOS 16.3 o versioni successive, “pesa” 1,1GB, è multilingua (italiano compreso); costa 22,99€ da questa pagina di app Store.