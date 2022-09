Il prezzo medio degli acquisti in-app è salito del 40%

Stando a quanto riportato in una recente ricerca di Apptopia – azienda specializzata in insight relativi alle app per dispositivi mobile – negli Stati Uniti il prezzo medio a luglio per gli acquisti in-app sull’App Store è cresciuto del 40% anno su anno, rispetto ai dati del 2021.

Nel report si riferisce che gli aumenti su iOS sono stati notati ancora prima degli effetti dell’inflazione avvertiti in tutti i settori nel 2022, una conseguenza che potrebbe nascere dalla reazione degli sviluppatori all’impossibilità di sfruttare meccanismi di tracciamento per via delle policy alle quali Apple obbliga con l’App Tracking Transparency (ATT), portando ad un aumento complessivo per gli acquisti in-app; la supervisione del monitoraggio pubblicitario rende più costoso l’acquisizione di nuovi clienti (sono più difficili da raggiungere), e gli editori aumentano di conseguenza i prezzi dei loro prodotti.

Anche i dati di una diversa azienda, Adjust, mostrano una crescita nell’eCPI (effective cost per install), correlata con l’aumento dei prezzi per gli acquisti IAP (in-app purchase). L’eCPI è in sostanza il costo che un nuovo utente paga per installare un’app mobile di uno sviluppatore.

Apple ha introdotto l’App Tracking Transparency Framework per le terze parti con gli aggiornamenti a iOS 14.5, iPadOS 14.5 e tvOS 14.5 di aprile 2021.

La trasparenza sul tracciamento delle app consente all’utente di scegliere se un’app può tracciare le sue attività sulle app e i siti web di altre aziende per scopi pubblicitari o per condividerli con i data broker.

In iOS 14.5 o versioni successive, iPadOS 14.5 o versioni successive e tvOS 14.5 o versioni successive, le app devono chiedere l’autorizzazione prima di monitorare l’attività dell’utente su app e siti web di altre aziende. Il tracciamento si verifica quando le informazioni che identificano l’utente o il suo dispositivo raccolte da un’app vengono collegate a informazioni che identificano l’utente o il suo dispositivo raccolte da app, siti web o altre piattaforme di proprietà di terze parti per scopi legati all’invio di annunci personalizzati o alla misurazione della pubblicità, oppure quando le informazioni raccolte vengono condivise con i data broker.x