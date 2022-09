Apple Watch è già in realtà aumentata con ActiveLook e watchOS 9

MicroOLED, l’azienda dietro ActiveLook, sta portando quella che sembra una convincente esperienza di Realtà Aumentata ai proprietari di Apple Watch: collegando l’indossabile agli occhiali smart, questi ultimi mostrano i dati di sport e salute in un visore virtuale sovrapposto a quello che l’utente vede.

In pratica la società offre una soluzione di display heads-up in tempo reale (simile ai sistemi che proiettano dati e info sul parabrezza delle auto) per i dati degli esercizi tracciati da Apple Watch. Tutto ciò è già possibile con la nuova piattaforma Light AR di ActiveLook, quindi con gli occhiali sportivi AR dei marchi che la integrano questa soluzione, come quelli proposti da ENGO e Julbo.

MicroOLED ha condiviso la notizia sulla compatibilità con watchOS 9 per l’uso con gli occhiali AR alimentati da ActiveLook in un comunicato stampa:

Con la possibilità di creare fino a tre “dashboard” di dati in tempo reale utilizzando l’applicazione ActiveLook per WatchOS, gli occhiali ActiveLook possono visualizzare metriche delle prestazioni come Passo, battito cardiaco e potenza, oltre alle ultime metriche di dinamica di corsa introdotte con WatchOS 9 che includono lunghezza del passo, tempo di contatto e oscillazione verticale

Non solo la notizia è davvero interessante per tutti i possessori dei prossimo Apple Watch Ultra e Series 8, ma anche per chiunque abbia uno smartwatch in grado di eseguire watchOS 9. Questo perché tutti i modelli di Apple Watch compatibili con l’ultimo sistema operativo saranno in grado di sfruttare il display AR heads-up di ActiveLook.

Gli occhiali sportivi AR come ENGO e Julbo sono dotati della tecnologia ActiveLook e sono pronti per essere abbinati ad Apple Watch/watchOS tramite l’app ActiveLook 2.0. L’aggiornamento è significativo per tutti gli atleti, che non avranno bisogno di guardare l’orologio per avere io dati della corsa, potendo continuare il loro allenamento senza alcuna distrazione.

Mentre ActiveLook esiste da qualche tempo con tanto di compatibilità Garmin, il CEO di MicroOLED Eric Marcellin-Dibon afferma che la compatibilità con watchOS 9 offrirà la migliore esperienza di sempre. Nell’attesa che Apple rilasci i suoi occhiali di realtà aumentata, l’idea di MicroLED sembra interessante.

