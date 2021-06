Il Prime Day Amazon fa felici anche i gamer: Logitech sconta decine di periferiche per il gioco

Anche i gamer all’ascolto avranno di cosa gioire guardando al Prime Day Amazon 2021. Sono tantissime le periferiche in sconto proposte da Logitech, tra mouse e tastiere gaming, per non parlare di cuffie e volanti per giocare al meglio. Ecco la selezione dei prodotti in sconto offerti dal brand.

Tra i mouse proposti in sconto da Logitech evidenziamo Logitech G305 LIGHTSPEED, con sensore HERO 25K, 25.600 DPI, naturalmente dotato di LED RGB, ultraleggero e progettato ‎per gli eSport, con 4-8 Pulsanti Programmabili, funzione POWERPLAY e adatto a PC, Mac e notebook. Per il Prime Day viene proposto in sconto a 89,99 euro.

Se avete un budget ridotto, invece, potete sempre fare affidamento sul più economico Logitech G305 LIGHTSPEED, con sensore 12K HERO, 12.000 DPI, sempre design leggero e moderno, con 6 pulsanti programmabili. In questo caso, il costo è di poco superiore a 23 euro.

Non occorre spendere tanto neppure per un buon paio di cuffie gaming. A 28,99 euro vengono proposte le Logitech G332, con driver da 50 mm, e microfono flip-to-mute da 6 mm, così da far ricevere ai propri compagni di gioco la voce in modo chiaro e cristallino.

E’ compatibile con più Piattaforme: si tratta di Cuffie gaming con microfono per computer PC/Mac da utilizzare tramite cavo 3.5 mm, compatibili anche con PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e smartphone.

Prima di lasciarvi al lungo elenco di periferiche in sconto, vi segnaliamo anche il Logitech G29 Driving Force il volante perfetto per tutti i gamer a 198,99 euro. Compatibile con PlayStation 5, PS4, PS3 e PC, Driving Force ‎simula la ‎sensazione di guidare un’auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla ‎pressione . Logitech G29 è confortevole e durevole grazie all’acciaio ‎inossidabile e gode di un ritorno ‎di forza a 2 motori, con sterzo a rotazione di 900 gradi.

Tutte le offerte Logitech per il Prime Day le trovate di seguito:

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato ?per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop – Nero

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato ?per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop – Nero

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Blu

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Lilla

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Bianco

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Blu

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Lilla

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ?Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ?Switch, ?Nero/Rosso

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Nero

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero

Logitech G502 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Design Leggero, 11 Pulsanti Programmabili, Batteria Lunga Durata, POWERPLAY-compatibile, Nero

Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury, 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero

Logitech G502 HERO Special Edition Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, PC/Mac/Laptop, Bianco/Nero

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY US Layout, Nero

Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, PS5, PS4, PC, Mac – Nero

Logitech G920 Driving Force Racing Wheel Volante da Corsa, Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, ?Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, Xbox Series X/S PC, Nero

Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Drivers Pro-G 50 mm, Jack ?Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, PC/Mac/Xbox One/Switch ?PS4/Nintendo, Nero

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: x 2.0, Driver Audio 50 mm, ?Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ?Switch, Nero/Blu

Logitech G560 PC Sistema di Speakers per Gaming, con DTS: X 7.1 Suono Ultra Surround, LIGHTSYNC RGB, Due Altoparlanti e Subwoofer, Esperienza di Gioco Immersiva, Nero

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day