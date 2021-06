Prime Day, in sconto custodie iPad, tastiere e mouse di Logitech

La due giorni del Prime Day va verso la conclusione ma c’è ancora tempo per fare affari con la lunga lista di sconti ancora attivi. Tra questi ci sono tantissimi prodotti Logitech, tra cui tanti sono di particolare interesse per il mondo Apple.

Qualcuno di essi l’avete già visto apparire sulle pagine di Macitynet. Tra gli altri vi segnaliamo l’eccellente Logitech MX Anywhere 2S che costa solo 39,99 euro (invece che 92 euro) oppure la Custodia con Tastiera per iPad (compatibile con tutti gli iPad più recenti dalla quinta generazione in avanti) che scende a 49,99 euro contro i 103 euro del listino.

Ottimo anche il prezzo sulla Logitech Keys-To-Go (39,99 euro invece che 70 euro), una tastiera multidispositivo che potrete usare con tutti i vostri Mac, PC, iPad e iPhone. Sempre parlando di cover con tastiera c’è anche la Logitech Universal Folio che è compatibile con tutti i tablet; costa 39,99 euro invece che 71,99 euro.

Ottimo anche lo sconto su Logitech Z607, un sistema di altoparlanti che ha avuto grande successo per la qualità in rapporto al prezzo. Oggi costa solo 82,64 euro invece che 134,99 euro.

Qui sotto trovate la nostra selezione. Tutti i prodotti Logitech in sconto per il Prime Day li trovate qui.

Logitech MX Anywhere 2S Mouse Wireless, Multidispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, 4000 DPI su Ogni Superficie, 7 Pulsanti, Ricaricabile, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 92,99 €

sconto 57% – fino al 22 giu 21

Logitech M220 Mouse Wireless, Pulsanti Silenziosi, 1000 DPI, Durata Della Batteria Fino a 18 Mesi, ??Ambidestro, Compatibile con PC/Mac/Laptop, ?Grigio

In offerta a 11,99 € – invece di 25,99 €

sconto 54% – fino al 22 giu 21

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, ?Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, ?Nero Grafite

In offerta a 44,99 € – invece di 92,99 €

sconto 52% – fino al 22 giu 21

Logitech M590 Mouse Wireless Silenzioso, Multidispositivo, Bluetooth o Wireless 2.4 GHz ?con Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria 2 anni, ?PC/Mac/Laptop, Nero

In offerta a 22,98 € – invece di 51,99 €

sconto 56% – fino al 22 giu 21

Logitech M330 Silent Plus Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, 1 000 DPI, 3 ?Pulsanti, Batteria Lunga Durata 24 Mesi, PC/Mac/Laptop/Chromebook – Nero

In offerta a 18,99 € – invece di 40,99 €

sconto 54% – fino al 22 giu 21

Logitech MX Anywhere 2 Mouse Wireless Amz, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, Tracciamento Laser da 1000 DPI su Ogni Superficie, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 81,99 €

sconto 51% – fino al 22 giu 21

Logitech M705 Marathon Mouse Wireless, 2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, Rilevamento ?Laser 1000 DPI, 7 Pulsanti, Pulsanti Per Pollice, Batteria Lunga Durata Fino a 3 Anni, PC/Mac/Laptop, Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 50,40 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Logitech M545 Mouse Wireless, 2.4 Ghz con Ricevitore USB Unifying, Tracciamento Ottico a 1000 DPI, 7 Tasti, Durata della Batteria Fino a 18 Mesi, Mouse per Pc/Mac, Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 45,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater?, Tasti ?Multimediali Personalizzabili, Windows, Android, Laptop/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 19,99 € – invece di 45,99 €

sconto 57% – fino al 22 giu 21

Logitech MK270 Kit Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Wireless 2.4 GHz, Mouse ?Wireless Compatto, 8 Tasti Multimediali e Scelta Rapida, Durata Batteria 2 anni, PC/Laptop, ?Layout Italiano QWERTY

In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino al 22 giu 21

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, ?Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano ?QWERTY, Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 51,99 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Logitech MK540 Kit Mouse e Tastiera Wireless 2.4 GHz per Windows con Ricevitore USB ?Unifying, Tasti Rapidi Multimediali, Batteria Durevole, PC/Laptop, Layout Italiano ?QWERTY, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 71,99 €

sconto 44% – fino al 22 giu 21

Logitech Custodia con Tastiera per iPad 7a Gen, Modelli A2197/A2200/A2198/A2270/A2428/A2429/A2430, Slim Folio con Tastiera Wireless Integrata, Layout Italiano ?QWERTY, Grigio (Grafite)

In offerta a 49,99 € – invece di 103,99 €

sconto 52% – fino al 22 giu 21

Logitech Keys-To-Go Tastiera Bluetooth ultraleggera e ultraportatile, Per iPhone, iPad e Apple TV, Nero [Layout Italiano Qwerty]

In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino al 22 giu 21

Logitech MK710 Kit Mouse e Tastiera Wireless per Windows, Wireless 2.4 GHz, Tasti ?Multimediali, Durata Batteria di 3 Anni, PC/Mac, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater?, Tasti ?Multimediali Personalizzabili, Windows, Android, Laptop/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Bianco

In offerta a 19,99 € – invece di 45,99 €

sconto 57% – fino al 22 giu 21

Logitech Universal Folio Cover iPad o Tablet con Tastiera Bluetooth Wireless, Apple, ?Android, Windows da 9-10 Pollici, Facile Configurazione, Durata Batteria fino a 2 anni, ?Italiano Qwerty, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 71,99 €

sconto 44% – fino al 22 giu 21

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, ?Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano ?QWERTY, Blu

In offerta a 29,99 € – invece di 51,99 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Logitech Z607 Sistema di Altoparlanti Wireless Bluetooth 5.1, Audio Surround, 160 Watt, Bassi ?Potenti, Ingressi audio 3.5 mm e RCA, USB, SD, Telecomando, ?Presa EU/IT, PC/TV/Smartphone/Tablet

In offerta a 83,99 € – invece di 134,99 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day: