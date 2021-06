Prime Day: telecamere Arlo in sconto fino al 45%

Anche Arlo lancia gli sconti Amazon Prime day con promozioni che portano ad un ribasso dei suoi prodotti Ecco una lista dei dispositivi che l’azienda sconterà fino al 45%.

Si tratta, ovviamente, di sconti su periferiche di videosorveglianza, per la sicurezza domestica degli utenti. Il primo dispositivo in sconto sarà Arlo Pro 3 Spotlight Camera, che potrà essere acquistata con sconto fino al 45% rispetto al suo listino originale. Si tratta di una camera 2K, compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google, oltre che con la piattaforma HomeKit di Apple.

Il link per acquistarla su Amazon è direttamente questo.

Altra camera di sicurezza che andrà in sconto per il Prime Day Amazon sarà il modello Pro 3 Floodlight, con una piastra di potenti LED per illuminare meglio l’area nel campo visivo della videocamera in notturna. La videocamera Floodlight sembra condividere molte delle funzionalità di Arlo Pro 3, tra cui video 2K con HDR, una sirena integrata, visione notturna a colori, un campo visivo di 160 gradi e audio a due vie. Non manca neppure la stessa certificazione IP65 di Pro 3. Quanto al livello di zoom, invece, è di 12x. Su Amazon si acquista a questo indirizzo, e per il Prime Day si acquisterà in sconto fino al 30%.

Ultimo, ma non per importanza, Video doorbell, che sarà proposto con sconti fino al 30%. Si tratta di un campanello con camera integrata, compatibile con Google, che consente di vedere una persona dalla testa ai piedi o un pacco lasciato sull’uscio di casa, grazie a un angolo di visualizzazione diagonale di 180° ottimizzato per la porta di ingresso e alle proporzioni 1:1. Su Amazon, il campanello Arlo si acquista direttamente a questo indirizzo.