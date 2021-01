Il rivoluzionario processore Apple M1

Ecco qualche vantaggio di Apple M1: dimensioni ridotte, minor consumo e maggiori performance.

Come può essere che queste innovative caratteristiche convivano tutte in un unico processore?

Abbiamo interrogato i nostri Apple Certified Trainer (ACT): ci spiegheranno come si stanno approcciando professionalmente all’inizio di questa rivoluzione tecnologica.

Il punto di vista dei nostri docenti è senz’altro privilegiato: hanno formato e certificato in questi anni innumerevoli tecnici Apple su tutto il territorio italiano favorendo l’aggiornamento delle professionalità e la certificazione delle competenze sia sulle capacità hardware di smontaggio e riparazione sia sulle capacità software per help desk e assistenza sistemistica. L’arrivo del nuovo processore porta un vento di novità per tutti i tecnici Apple e per tutti i loro clienti.

Sicuramente questa rivoluzione tecnologia impatta non solo sui flussi di lavoro degli utenti e sulle modalità di intervento dei tecnici di assistenza, ma anche sul percorso formativo per la certificazione Apple.

Chip Apple M1: grande memoria e energia

Ridotte dimensioni e performance molto alte: il chip Apple M1 concentra in pochissimo spazio enormi quantità di memoria e di energia.

Infatti Apple presenta questo processore con la frase “che balzo, per un chip”, perché si tratta di un salto tecnologico notevole.

Sentiamo che cosa ci dice in merito Gianni Bonura docente Espero certificato Apple: “Immagina il mondo trasferito improvvisamente sotto casa: scendi al mattino e trovi ufficio, palestra, centro commerciale e commercialista nel raggio di cento metri invece che di cinque chilometri. In un chip la riduzione delle distanze è calcolata in frazioni di millimetri e il guadagno di tempo per la trasmissione dei dati è in millesimi di secondo, ma questi piccolissimi vantaggi moltiplicati per milioni di operazioni si traducono in una notevole differenza qualitativa, percepita anche a occhio nudo dall’utente meno attento. Per usare un’espressione comune: è una scheggia. Questa configurazione rende l’M1 diverso da un normale chip, si parla infatti di SoC (ovvero System on a Chip) che include molto più di un normale processore”.

Se lo osserviamo ‘al microscopio’, il chip M1 racchiude in pochi millimetri non solo il classico processore (CPU), ma anche tanti altri elementi con sigle per lo più sconosciute ai più (GPU, NPU, ISP, UMA per citarne alcune).

Chiediamo aiuto a Roberto Tramelli docente Espero certificato Apple per comprendere meglio il significato di quelle sigle: “CPU (Central Processing Unit) è ormai una sigla di dominio comune, tutti sanno che si tratta del processore, ovvero il centro di calcolo di ogni dispositivo, e anche la RAM è un concetto conosciuto, anche se qui parliamo di DRAM, ovvero di dynamic RAM che aumenta notevolmente il risparmio energetico. La GPU (Graphics Processing Unit) è l’unità di elaborazione grafica, mentre la NPU (Neural Processing Unit, qui chiamata Neural Engine) è un microprocessore che permette l’accelerazione hardware usando algoritmi di apprendimento (in due parole Intelligenza Artificiale). Infine la UMA (Uniform Memory Access) permette un accesso alla memoria fisica diretto, condiviso e con minor latenza.

Dispositivi Apple: logica ordinata ed estetica ben curata

La scelta di Apple di realizzare in house sia hardware che software (è l’unico produttore tecnologico a farlo) comporta un gran dispendio di energie nella progettazione e nella produzione, ma porta grandi risultati, impensabili al momento per altri marchi.

Durante i nostri corsi Apple, abbiamo sentito spesso Gianfranco Garavelli, docente Espero certificato Apple, dire che “i dispositivi Apple sono belli fuori, ma sono belli anche dentro: logica ordinata, spazi ottimizzati, estetica dei componenti ben curata anche a beneficio del tecnico che ci deve lavorare. Il chip M1 passando da 7 nm a 5 nm (per chi non conosce il gergo, significa che le misure si riducono drasticamente) segue questa tendenza ottimizzando non solo gli spazi ma anche e soprattutto il rendimento. I tecnici sanno che uno dei principali problemi che impattano sulle capacità di calcolo è l’impatto che la memoria ha su consumi e temperature. M1 riduce questi problemi di quattro volte rispetto a un normale PC portatile evoluto”.

Corsi di formazione per Tecnici Certificati Apple

Il corso ufficiale per diventare tecnici certificati Apple si arricchisce con l’approfondimento di nuove tecnologie e l’apertura a nuove prospettive per te, se vorrai frequentarlo e certificarti:

ti illustreremo i “ fondamentali ”, ovvero che cosa Apple chiederà a te se diventi tecnico;

ti faremo esercitare sullo smontaggio e la riparazione dei principali modelli di Mac ;

ti faremo esercitare sullo smontaggio e la riparazione dei principali modelli di iPhone ;

ti insegneremo a “scovare” problemi e guasti ( troubleshooting ) e ad affrontarli con metodo;

ti faremo esercitare con casi reali di interazione con clienti o colleghi, anche sotto stress;

ti prepareremo all’esame per la certificazione Apple Certified Support Professional (ACSP)

L’arrivo del chip M1 (e di tutti i futuri chip della serie “M” che molto probabilmente seguiranno) porta un grande vento di novità e un grande fermento, sia per il pubblico consumer sia per il pubblico professional (anche se per quest’ultimo prevediamo un maggiore salto di qualità con le prossime release). Se diventerai tecnico Apple certificato sarai tra i pochi a conoscere tutti i segreti di queste tecnologie e a sapere esattamente come comportarti e quali soluzioni proporre di fronte ai dispositivi Apple e alla loro integrazione nei sistemi aziendali.

Andrea Fasoli docente Espero certificato Apple dice sempre che “un buon tecnico è sempre aggiornato e questo è ancora più importante nel caso di Apple, marchio in continua evoluzione tecnologica: durante i corsi ufficiali noi docenti ACT (Apple Certified Trainer) offriamo i programmi ufficiali ma anche e soprattutto la nostra esperienza professionale”.

Non a caso Alessandro, uno studente Espero del 2020 ora tecnico certificato Apple a Torino, scrive su Google come valutazione sul corso certificato Apple “i docenti preparati forniscono una formazione al top”, confermando che la professionalità dell’insegnamento lascia il segno.

Analogamente Marco, tecnico a Bari dove ha aperto una sua attività, scrive che durante il corso “docenti e tutor sono impeccabili, preparati e pronti ad affiancarti nella formazione, per questo il corso è consigliato per rafforzare e completare il proprio percorso professionale”.

Apple investe in innovazione e chiede che i propri tecnici siano allineati a questo stile professionale.

Ecco alcuni corsi disponibili anche in aula virtuale che possono aiutarti in questo approfondimento sulle tecnologie informatiche e sulla figura professionale del tecnico Apple:

– Corso macOS Specialist

– Corso macOS Support Essentials

– Corso Apple Deployment Essentials

– Corso tecnico certificato Apple

E se sei interessato al solo ‘pacchetto hardware’ (per imparare a smontare i vari modelli di iMac e iPhone e apprendere il metodo di relazione professionale con i clienti), abbiamo a catalogo questi 3 Corsi AppleCare in Promo (se li acquisti tutti e 3, avrai uno sconto del 25%):

– Corso Service Fundamentals

– Corso Apple iOS Technician

– Corso Apple Mac Technician