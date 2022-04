Il super-tele Nikon da 800 mm leggero per mirrorless

Un teleobiettivo a pieno formato robusto ma leggero e facilmente trasportabile: è il Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S che Nikon ha annunciato nelle scorse settimane, capace di catturare soggetti lontani – anche se in movimento imprevedibile – con elevata fluidità e offrendo una ripresa stabile anche a mano libera.

Dalle aquile alle scie di aerei, passando per gabbiani, volpi, sgommate e slalom, la potenza di risoluzione di questo obiettivo S-line consente di mostrare anche i più piccoli dettagli di soggetti difficili da catturare: la qualità dell’immagine è nitida sia in campo fotografico che video, la funzione VR ottica promette scatti sempre stabili, mentre il sistema Synchro VR consente fino a 5,5 stop di contrasto (con Nikon Z 9).

Questo nuovo obiettivo mirrorless è più leggero di circa 2,3 chili e più corto del 16% rispetto alla sua versione con innesto F-Mount, offrendo così maggiore portabilità e maneggevolezza, e ha il baricentro più vicino al corpo della fotocamera, il che rende più semplice effettuare panning e interromperlo in modo fluido. Inoltre supporta l’utilizzo dei moltiplicatori di focale Z per estendere la portata a 1.120 mm (con il TELECONVERTER Z TC-1.4x) o 1.600 mm (con il TELECONVERTER TC-2.0x).

I fotografi possono poi personalizzare i comandi, mentre la sigillatura attorno a tutte le parti mobili protegge l’obiettivo da polvere e umidità.

Sono finiti i giorni in cui lo scatto da catturare con un obiettivo lungo è determinato dalla flessibilità del treppiede o del monopiede. Le dimensioni e il peso significativamente ridotti di questo nuovo super teleobiettivo offrono una portabilità e una maneggevolezza che in passato erano impensabili.

Una speciale lente Phase Fresnel (PF) e il trattamento Nano Crystal Coat di Nikon riducono significativamente gli effetti immagine fantasma e luce parassita, mentre lenti in vetro ED e SR controllano l’aberrazione cromatica dal centro al bordo dell’immagine. E ovviamente la sigillatura attorno a tutte le parti mobili tiene lontano polvere e umidità, mentre una guarnizione in gomma protegge sia l’obiettivo che la fotocamera.

Per finire, è presente un alloggiamento filtro integrato che facilita l’applicazione di filtri per il controllo in situazioni di scarsa illuminazione mentre il paraluce dell’obiettivo HB-104 è dotato di una linguetta di rilascio per consentirne la rimozione con una sola mano.

Buono anche il prezzo: si parla di 7.490 euro, praticamente la metà rispetto a quello del modello precedente che viene invece venduto a 15.600 euro.