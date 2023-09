Il tablet Xiaomi Redmi Pad SE a metà prezzo

Se stavate cercando un tablet per il lavoro o per la famiglia, che sia potente e leggero ma che non costi uno sproposito, allora non vi fate scappare l’offerta attualmente in corso sullo Xiaomi Redmi Pad SE.

Questo tablet è l’ideale per le più svariate situazioni, tanto più adesso che lo pagate la metà. Monta uno schermo da 11 pollici con risoluzione Full HD+ a 1.920 x 1.200 pixel, 207 ppi, refresh a 90 Hz e tecnologia Eye Care, che regola la luce blu per ridurre l’affaticamento della vista.

Monta una batteria da 8.000 mAh con supporto alla ricarica USB-C a 10 Watt che promette oltre un mese di autonomia in standby (oppure 219 ore in riproduzione musicale o 14 ore riproducendo video) e quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos per audio coinvolgente, ma c’è anche la possibilità di usarlo in maniera più “anonima” collegando un paio di cuffie alla presa jack audio da 3,5 mm.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 680 a 2.4 GHz e si può scegliere tra diversi modelli con 4, 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di capacità. C’è poi una fotocamera posteriore da 80 MP per la scansione e digitalizzazione dei documenti e una frontale da 5 MP per le videochiamate.

Parliamo ovviamente di un tablet con a bordo Android, in questo caso nella versione 13 personalizzata con l’interfaccia MIUI Pad 14.

Come dicevamo è soprattutto compatto e leggero, grazie soprattutto al guscio realizzato in lega di alluminio: misura circa 26 x 17 centimetri, è spesso 0,7 centimetri e pesa poco meno di 850 grammi.

