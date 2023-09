iPhone 15 Pro Max, per DxOMark il comparto fotografico per un pelo secondo a Huawei P60 Pro

DxOMark, noto sito di analisi delle prestazioni di fotocamere e obiettivi, ha testato il comparto fotografico di iPhone 15 Pro Max, modello che vanta fotocamera principale (grandangolo) da 48MP, 24 mm, ƒ/1.78, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione, Ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.2 e angolo di campo 120°, Teleobiettivo 2x da 12MP 48 mm, ƒ/1.78, Teleobiettivo 5x da 12MP: 120 mm, ƒ/2.8, zoom in ottico 5x; zoom out ottico 2x e Zoom digitale fino a 25x.

L’iPhone 15 Pro Max nei test si DxOMark si colloca al secondo posto dietro per pochi punti Huawei P60 Pro.

iPhone 15 Pro Max ottiene il punteggio migliore come fotocamere per la videografia rispetto a qualsiasi altro smartphone, e i redattori affermano che offre il bokeh migliore per quanto concerne le immagini che è possibile ottenere da uno smartphone.

iPhone 15 Pro Max ottiene 154 punti, e si colloca al secondo posto per quanto riguarda i dispositivi con il maggiore punteggio ottenuto finora. Lo smartphone di Apple si colloca al secondo posto per soli 2 punti rispetto a Huawei P60 Pro, che quest’anno ha ottenuto 156 punti.

Di seguito i punteggi di DxOMark per iPhone 15 Pro Max:

Foto: 153 (Il più elevato è 159, ottenuto da Huawei P60 Pro)

Video: 158 (il più elevato)

Bokeh: 80 (il più elevato)

Zoom: 142 (Il più elevato sono i 158 punti di Huawei P60 Pro)

Basse luci: 127 (Il più elevato sono i 132 punti di Huawei P60 Pro)

Anteprima: 86 (Il più elevato i 91 punti di iPhone 14 Pro Max)

Come riferimento, di seguito i punteggi ottenuti da altri dispositivi:

Huawei P60 Pro: 156

iPhone 15 Pro Max: 154

OPPO Find X6 Pro: 153

Honor Magic 5 Pro: 152

OPPO Find X6: 150

Da notare che iPhone 15 Pro Max è l’unico disponibile al livello globale. Huawei P60 Pro, OPPO Find X6 Pro, e Find X6 sono esclusive per la Cina, e Honor Magic 5 Pro è disponibile in quantità limitate nel Regno Unito.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo a questo nostro articolo. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max vi rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet.