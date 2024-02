Il taglia peli naso e orecchie di Xiaomi in offerta a meno di 10 €

Prendetevi cura di voi stessi con l’accessorio di Xiaomi in offerta a meno di 10 €, un mini rasoio per tagliare facilmente i peli del naso e delle orecchie, ma anche per rifinire le sopracciglia, in poco tempo e senza dolore.

Questo perché usa un sistema di lame a doppio taglio che portano a termine la rasatura al primo passaggio (viaggia a 6.500 rpm) e senza strappare i peli, così oltre a non essere fastidioso non si rischia neppure di danneggiare la sensibile membrana nasale.

Il punto di forza di questo strumento è dato dalla sua elevata portabilità (è lungo poco più di 11 centimetri ed ha un diametro di circa 2 centimetri) in rapporto al modo in cui si utilizza. Grazie alla presa USB-C si ricarica come un cellulare (non serve neppure chissà quale potenza visto che ha bisogno di assorbire soltanto 5V 1A) e l’autonomia garantita, di 1 ora e mezza, è sufficiente per potersi regolare i peli per tutto l’anno.

È abbastanza silenzioso (34 dB) e costruttivamente parlando è eccellente: la testa infatti ha un rivestimento antibatterico che tiene alla larga il 99% dei batteri, e si può rimuovere facilmente in modo da lavarla sotto l’acqua corrente, datosi che è certificata IPX5.

Inoltre il tasto di accensione e spegnimento è posizionato in modo tale da evitare accensioni accidentali durante il trasporto, e il cappuccio che protegge le lame si aggancia e si sgancia grazie all’uso di alcuni magneti che rendono il tutto piuttosto semplice e intuitivo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 50,24 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 80% andando a spendere soltanto 9,86 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

