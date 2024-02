X di Musk trema, Bluesky mostra i muscoli

Sembrava quasi dimenticato, con utenti in attesa da due mesi per un invito, anche gli alti e bassi di X con Elon Musk avevano fatto scordare Bluesky e invece il social ribelle e open è tornato e con lui l’interesse degli utenti.

A solamente un giorno dall’apertura al pubblico, l’alternativa open source a Twitter, Bluesky ha guadagnato oltre 850.000 utenti. Il numero di iscritti ha così superato quota quattro milioni, e ci sono tutti i presupposti per cui le cose per l’azienda possano solo continuare a migliorare.

Ne va fiero lo stesso amministratore delegato Jay Graber, che ironicamente proprio su X (ex Twitter) fa sapere che le cose sulla sua piattaforma di microblogging sono di colpo migliorate. Ma se è vero che l’aumento di utenti suggerisce la presenza di ampia curiosità nei confronti della piattaforma nata inizialmente come progetto interno di Twitter e sostenuta proprio dal suo ex CEO Jack Dorsey, raccogliere utenti ora non basta più.

Per gli utenti che lasciano X non c’è solo Bluesky

Anche il concorrente Threads di Meta, dopo il picco iniziale, ha registrato un calo, salvo poi riprendersi abbastanza bene. Tanto per dirne una, soltanto la scorsa settimana ha raggiunto i 130 milioni di utenti mensili.

Attese e speranze

Graber sperava che Bluesky crescesse a un ritmo più lento in modo da poter costruire la piattaforma gradualmente, senza la pressione che generalmente accompagna una crescita improvvisa.

Preoccupazioni lecite e per altro confermate proprio dal picco registrato nelle ultime 24 ore, che ha portato ad alcuni problemi tecnici sul sito, oltre che coi feed personalizzati dell’app e, dulcis in fundo, una breve interruzione durante la notte fortunatamente risolta nell’arco di un paio d’ore.

Sebbene Bluesky possa assomigliare a Threads e X, in realtà è fondamentalmente una piattaforma diversa in quanto si posiziona in un contesto in cui i mezzi di comunicazione sociale mirano ad essere decentralizzati.

Per dire, il suo protocollo open source funziona come un’API – dice Graber – “permanentemente aperta“, tanto che ci sono già decine di sviluppatori che la usano per creare i propri servizi.

Insomma, la base è buona e i numeri adesso hanno raggiunto livelli importanti: se Bluesky avrà successo ora dipenderà non solo dalla sua capacità di mantenere la crescita, ma soprattutto di tenere alto l’interesse dei nuovi utenti.

Tutte le notizie dal mondo di X qui.