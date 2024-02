WhatsApp prova le risposte automatiche con AI

Con WhatsApp potete già chattare con l’Intelligenza Artificiale: non parliamo di una interazione ai livelli di ChatGPT e chatbot AI simili, che rispondono a domande anche complesse. Piuttosto sono le risposte che fornisce il supporto tecnico ad essere generate dalle nuove tecnologie di intelligenza artificiale.

Se ne è accorta la redazione di WABetaInfo, sempre molto attenta quando si tratta di scovare per primi le novità introdotte dagli aggiornamenti dell’app. Nello specifico questa si trova nella versione 2.24.3.71 dell’app di WhatsApp per iOS già disponibile per tutti i beta tester iscritti al programma TestFlight.

In pratica se si contatta il supporto tecnico dall’app di WhatsApp, almeno nel primo contatto a rispondere potrebbe non necessariamente essere un operatore in carne ed ossa, bensì un automa. In base a quanto troviamo scritto nella pagina di assistenza infatti Whatsapp usa l’AI di Meta per generare risposte automatiche alle richieste degli utenti, così da servirli nel più breve tempo possibile.

Allo stato attuale questa nuova tecnologia si trova ancora in una fase embrionale e viene impiegata soltanto quando non è disponibile il personale dedicato. Serve più che altro per smistare le richieste in entrata, facendo una prima scrematura di quelle che potrebbero essere appunto risolte in autonomia da AI anziché da un operatore; che comunque non è ancora tagliato fuori perché richiedendo “ulteriore assistenza” si entrerà in contatto con il primo disponibile.

Come chattare con l’ AI di WhatsApp

Accedere alla pagina di supporto di WhatsApp che impiega AI generativa per rispondere automaticamente alle richieste è piuttosto semplice. I beta tester (già oggi) e, quando sarà distribuita a tutti, gli altri utenti che vogliono approfittarne, non devono far altro che:

Aprire l’app WhatsApp

Accedere al pannello Impostazioni

Selezionare la voce Aiuto

Selezionare l’opzione Centro assistenza

Cliccare sul pulsante Assistenza

A quel punto ci si ritroverà davanti una schermata come quella allegata nell’articolo in cui, sotto al box in cui è possibile digitare la domanda, troviamo scritto:

Continuando, si consente al supporto di Whatsapp di esaminare le informazioni tecniche presenti sul proprio account necessarie per rispondere alla domanda. I messaggi del supporto Whatsapp possono essere generati dall’intelligenza artificiale utilizzando una tecnologia sicura di Meta. I messaggi e le chiamate personali rimangono comunque crittografate con tecnologia end-to-end.

Essendo ancora in fase di test non sappiamo se e quando sarà disponibile su larga scala, né se saranno apportate correzioni così evidenti da offrire una versione finale sostanzialmente diversa da quella che troviamo oggi.

Tenendo conto che sempre più società di tecnologia si affidano a soluzioni AI per gestire svariati aspetti dei propri business, è molto probabile che la funzione venga sviluppata fino al completamento e al rilascio per tutti gli utenti. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità.

Lo sapevate che su WhatsApp sono in arrivo le chat di terze parti? Per tutte le notizie su chatbot e Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.