Il videoproiettore BlitzWolf BW-V6 è certificato Netflix e pronto all’uso

Volete un videoproiettore che funziona senza bisogno di altri dispositivi? Allora volgete lo sguardo su BlitzWolf BW-V6, uno di quelli che è pronto e operativo appena fuori dalla scatola e che grazie ad una promozione in corso in queste ore si può comprare in sconto a metà prezzo.

Il punto di forza come dicevamo è che ha già un suo sistema operativo (Linux) e oltre 200 applicazioni preinstallate (tra queste anche YouTube, Prime Video, Twitter, Plex, un browser e ovviamente un App Store per scaricarne delle altre in qualsiasi momento) con cui poter accedere a spettacoli televisivi, film, giochi, musica e quant’altro senza dover collegare computer, smartphone o tablet.

È anche certificato Netflix, il che vuol dire che assicura alta definizione e una connessione facilitata al proprio account, con la possibilità di accedere in streaming a tutti i contenuti senza bisogno di avere il telefono o altri dispositivi abilitati nelle vicinanze.

C’è poi il Dual WiFi (sia a 2.4 GHz che a 5.0 GHz) che praticamente consente di collegarlo in WiFi a due reti Internet contemporaneamente in modo tale da avere una connessione stabile e senza interruzioni o buffering durante la visione dei contenuti in streaming.

Incorpora anche un altoparlante da 5 Watt con supporto al Dolby Audio così può funzionare anche senza impianto dedicato e supporta anche il decoding di video in 4K e HDR 10.

È un videoproiettore con risoluzione Full HD a 1080p, con 450 ANSI Lumen e Bluetooth 5.0 per l’eventuale collegamento di uno smartphone. E poi entra perfino in valigia, con un volume di circa 24 x 19 x 10 centimetri e un peso complessivo di 1,5 chili.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 336,77 € potete risparmiare il 51% spendendo 163,83 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.