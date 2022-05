Iliad è primo operatore mobile per rapporto qualità prezzo

iliad ottiene anche nel 2022 il riconoscimento come primo operatore per la Telefonia mobile dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) per il rapporto qualità prezzo, sulla base di una ampia indagine sulla convenienza dei marchi realizzata in Italia.

Anche nel secondo anno della ricerca, l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha collaborato con il media- partner A&F de la Repubblica con l’obiettivo di offrire ai consumatori un quadro della trasparenza e una comparazione tra i servizi capaci di guidarli nelle scelte di acquisto consapevole. La ricerca indipendente condotta da ITQF ha permesso di stilare la classifica delle 500 aziende italiane con il miglior rapporto Qualità-Prezzo del 2022.

L’indagine, consultabile a questo link, ha raccolto oltre 700.000 giudizi di clienti su 100 settori dell’economia italiana, sulla base di un sondaggio rappresentativo della popolazione. Per il secondo anno consecutivo iliad è stata giudicata dagli intervistati il migliore marchio di telefonia mobile per il rapporto qualità prezzo.

Dal suo ingresso sul mercato italiano nel 2018 l’operatore è stato capace di soddisfare le aspettative e i bisogni di un numero sempre crescente di utenti grazie ai propri tratti distintivi: chiarezza e trasparenza, innovatività, generosa dotazione di connettività, ottima copertura.

Nel valutare la loro esperienza, i consumatori hanno espresso soddisfazione proprio per la qualità, la trasparenza e l’assenza di vincoli e costi nascosti delle offerte di iliad, giudicando l’azienda come la migliore per la categoria di riferimento e attribuendole nuovamente il sigillo “Top Qualità-Prezzo N° 1 Telefonia Mobile 2022” di ITQF.

Negli scorsi giorni iliad ha introdotto la sua prima offerta solo dati 300 con ben 300GB di traffico incluso al mese: tutti i dettagli in questo articolo di macitynet.

