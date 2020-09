Iliad Flash 100GB al mese è la nuova offerta che fa sognare

L’operatore che ha scardinato (in meglio) il mercato della telefonia mobile in Italia lancia il nuovo piano iliad Flash da ben 100GB al mese, con minuti e SMS illimitati e molto altro ancora tutto incluso, a solamente 9,99 euro al mese. Il pacchetto è davvero ricco ed è in grado di attrarre numerosi utenti che pensano non solo alla connettività per smartphone, tablet e in generale per internet in mobilità, ma che per dire addio ai collegamenti via cavo più costosi e con più vincoli.

Infatti iliad Flash 100GB, oltre a minuti e SMS illimitati, include chiamate illimitate verso 60 destinazioni internazionali, è aperta a chiunque indipendentemente dall’operatore di provenienza. Come da tradizione iliad non ci sono costi nascosti, tutti i principali servizi sono già inclusi (tra gli altri richiamami, hotspot e segreteria telefonica), non ci sono attivazioni di servizi a pagamento indesiderati e ancora una volta iliad promette zero rimodulazioni. Ricordiamo che questo è risultato vero per tutti i piani, anche quelli proposti in offerta flash per breve tempo, che iliad ha proposto da quando è arrivata in Italia nel 2018.

Pur trattandosi di una offerta iliad Flash 100GB l’operatore annuncia che rimarrà valida e disponibile per la sottoscrizione fino al 15 ottobre di quest’anno, salvo naturalmente eventuali proroghe a sorpresa. Così chi è interessato, anche in ottica per sperimentare l’abbandono di un contratto di telefonia fissa per internet e casa, dovrebbe muoversi in fretta.

Con l’annuncio del piano iliad Flash 100GB l’operatore pubblica anche una tabella riepilogativa che confronta contenuti e costi con le offerte simili degli altri operatori, scheda che ripotiamo in questo articolo. Secondo iliad si tratta di un piano tre volte meno costoso rispetto alle offerte della concorrenza: è possibile abbonarsi da questa pagina.

