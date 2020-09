iPad 8 ora disponibile anche su Amazon

A pochi giorni dall’annuncio e dall’apertura dei preordini sul sito ufficiale, iPad 8 ora si può comprare anche su Amazon. Apple ha infatti aggiunto il dispositivo nelle sue varie configurazioni all’interno del proprio negozio aperto qualche anno fa sull’e-commerce, dando così la possibilità ai propri clienti di scegliere questa ulteriore opzione di acquisto.

iPad 8 è l’aggiornamento del più economico della linea iPad. Non cambia il design ma migliora dentro grazie al processore A12 Bionic – con CPU a 6 core e GPU a 4 core – accompagnato dal Neural Engine di seconda generazione, promettendo un aumento della velocità fino al 40% e potenza raddoppiata per quanto riguarda la gestione della grafica, quindi in special modo sia coi i videogiochi che con il montaggio video e il fotoritocco. Secondo Apple è «Due volte più veloce dei notebook Windows, tre dei tablet Android e sei volte più veloce dei Chromebook di Google».

Monta un display Retina da 10.2″, audio stereo, ed è compatibile sia con la Smart Keyboard di Apple che con le tastiere di terze parti, inclusa quelle di Logitech, oltre che con la Apple Pencil di prima generazione. Dentro c’è ovviamente iPadOS 14 ed è possibile sfruttare fotocamere – frontale FaceTime HD, posteriore da 8 MP – e sensori per interagire con le applicazioni di Realtà Aumentata. L’autonomia dichiarata è di massimo 10 ore. Dentro c’è il WiFi 6 e, per la versione Cellular, il modulo 4G LTE Advanced. Per finire, il guscio esterno è realizzato con alluminio riciclato al 100%.

E’ un tablet economico ma performante, che non presente le ultime funzioni e tecnologie ma con cui si possono gestire tutte le operazioni più comuni col vantaggio dell’ampio display, della massima portabilità e delle componentistiche più recenti dal punto di vista delle prestazioni. Apple lo pubblicizza come un ottimo modo per navigare sul web, tenersi in contatto tramite videochiamate, ma anche e soprattutto per dare sfogo alla propria creatività con disegni, montaggi video, fotoritocco. Oltre che per prendere appunti e svagarsi con i servizi di TV in streaming e i giochi grazie anche alla compatibilità con i controller MFi.

Come dicevamo oltre che dall’Apple Store ora si può comprare anche su Amazon. Qui trovate la pagina che raccoglie tutti i vari modelli e le combinazioni attualmente disponibili. Per conoscere i vantaggi che si hanno acquistando su Amazon vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.