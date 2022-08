Iliad Flash 150, torna la mega offerta a tempo limitato

Visto il grande successo riscosso nei due lanci precedenti, il primo risale alla fine del 2021, non sorprende che iliad riproponga per la terza volta Flash 150, la mega offerta che mette a disposizione dell’utente ben 150 GB di traffico dati mensile, connettività 4G e anche 5G inclusa dove disponibile e, come sempre per iliad, minuti di chiamate e SMS senza limiti verso fissi e mobile in Italia, il tutto a solamente 9,99 €.

Tempismo perfetto per chi sta pensando di cambiare piano o addirittura operatore in vista di viaggi e vacanze, per connettersi non solo da mare e montagna, ma anche per lavorare in città, con un pacchetto di traffico dati che per molti è anche più che sufficiente per coprire le esigenze per tempo libero e streaming.

In sintesi l’offerta iliad FLASH 150 mette a disposizione 150 GB di traffico dati mensile in 4G, 4G+ e anche 5G (dove disponibile), senza alcun limite di velocità, sempre con minuti e SMS illimitati e, come sempre nel caso di iliad, zero costi nascosti e zero vincoli a 9,99 euro al mese.

Con l’annuncio l’operatore rileva che la copertura della rete proprietaria 5G è in continua espansione: al momento infatti sono 50 le città italiane raggiunte dalla rete 5G iliad, e sempre di più lo saranno a breve.

Ecco le 50 città già servite dalla rete 5G di iliad: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Anche se praticamente tutti i prezzi sono aumentati, l’operatore assicura ancora una volta che i suoi piani e offerte non subiranno variazioni, incluso il prezzo di Flash 150 che resterà lo stesso per sempre, come più volte ripetuto e ribadito anche nelle campagne di marketing e pubblicità. Una promessa che iliad ha formulato fin dal lancio in Italia nella primavera del 2018 e che finora ha rispettato rigorosamente, anche per piani e offerte non più a listino da tempo.

iliad Flash 150, prezzo e disponibilità

Iliad Flash 150 può essere sottoscritta entro il 15 settembre 2022, può essere attivata online sul sito iliad e tramite gli oltre 4.000 punti vendita iliad: su Simbox nei 26 Flagship Store e in tutti gli iliad Corner. Un’occasione da prendere al volto, anche per chi è già utente iliad e desidera aumentare il suo pacchetto di giga o iniziare a navigare in 5G.

