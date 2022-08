Differenze iPhone 14, il Pro avrà pixel migliori

Sembra che quest’anno Apple ce la stia mettendo tutta per differenziare i terminali standard della gamma in arrivo dai modelli di iPhone 14 Pro: le differenze, però, potrebbero non saltare subito all’occhio, ed allora sarà importante capire al meglio le peculiarità di ogni terminale prima di acquistare l’uno o l’altro modello. L’ultima anticipazione parla della qualità dei pixel.

Le differenze previste tra i modelli base di iPhone 14 e Pro continuano ad aumentare. Un nuovo rapporto delle scorse ore sostiene che, non solo i display ProMotion saranno esclusivi dei modelli Pro, ma anche i pixel stessi saranno di qualità superiore nei modelli più costosi.

Viene indicato che il fornitore di display Samsung stia impiegando materiali OLED di più alto grado e qualità per iPhone 14 Pro e Pro Max, mentre i due modelli di base utilizzeranno pannelli di qualità inferiore.

Al di là di queste differenze non estetiche, si ritiene che iPhone 14 Pro Max abbia un nuovo design, fotocamere migliorate e persino un processore migliore. Come avviene da tempo questo terminale è atteso con uno chassis di fascia alta in acciaio inossidabile e vetro, un teleobiettivo, uno scanner LiDAR e la tecnologia ProMotion.

Secondo quanto riferito da TheElec

Samsung Display utilizzerà il suo set di materiali M11 per i modelli standard da 6,1 pollici e 6,7 pollici della serie iPhone 14 [mentre] i due modelli di livello superiore della serie iPhone 14 utilizzeranno il set di materiali M12 di Samsung Display

Un’altra differenza fondamentale che ci si aspetta di vedere quest’anno è che Apple abbandonerà il modello Phone mini, che nelle precedenti edizioni e in quella attuale sembra aver riscosso vendite inferiori rispetto alle previsioni. Così a partire da quest’anno con la serie iPhone 14 sarà sostituito con un modello più grande, con uno schermo delle stesse dimensioni del Pro Max da 6,7″ ma senza le specifiche di punta di quest’ultimo per contenere il prezzo di vendita.

Ricordiamo che iPhone 14 (nome in codice D27 e D28) sarà disponibile in versioni da 6,1 pollici e 6,7 pollici. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (nome in codice D73 e D74) saranno disponibili con dimensioni da 6,1 e 6,7 pollici.

Per tutto quello che sappiamo al momento su iPhone 14 il link da seguire è direttamente questo.