Iliad Flash 200 è l’offerta più generosa vista finora

Per i suoi primi 5 anni in Italia iliad esagera: oltre alle mega festa di Milano nel weekend del 27 e 28 maggio, gratis e aperta a tutti, arriva il piano più generoso in assoluto visto finora con l’offerta Flash 200.

La proposta è interessante per gli utenti che necessitano di una qualità ingente di traffico dati in mobilità, ma con 200 GB inclusi, questo piano è allettante anche per chi sta valutando di sostituire la connessione fissa di casa con un piano mobile molto meno costoso e con meno vincoli.

Iliad Flash 200, dettagli e prezzo

I 200 GB di traffico dati inclusi nell’offerta Flash 200 valgono per le connessioni 4G, 4G+ e anche sulle reti 5G dove disponibili. Come sempre per questo tipo di piani iliad sono inclusi telefonate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Sono inclusi ulteriori 10 GB di traffico dati per il roaming in Europa, oltre a minuti illimitati di chiamate verso oltre 60 destinazioni extra Europa. Sempre senza vincoli né costi nascosti, anche Flash 200 include tutti i principali servizi: hotspot per condividere la connessione con tablet, computer e altri dispositivi, Mi richiami, nessun scatto alla risposta, segreteria telefonica e altri ancora.

L’offerta iliad Flash 200 costa 9,99 euro al mese ed è a tempo: è possibile sottoscriverla dal sito web e negli oltre 4.000 punti vendita in Italia fino al 15 giugno, salvo future proroghe dell’operatore.

iliad invita tutti a festeggiare a Milano

Ricordiamo che per celebrare 5 anni di presenza e successi in Italia, iliad organizza una mega festa con musica, DJ set, divertimenti e street food nelle giornate del 27 e 28 maggio a Milano. L’ingresso è gratis: tutti i dettagli della prima festa di compleanno iliad in Italia sono in questo articolo.

