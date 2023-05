Sicurezza camion elettrici, un’app in Realtà Aumentata per i soccorritori

Volvo Group è il primo produttore di veicoli pesanti a lanciare un’app di sicurezza per veicoli elettrici a Realtà aumentata (RA), progettata specificamente per supportare i primi soccorritori in caso di emergenza.

L’app è sviluppata per fornire informazioni preziose e istantanee dal camion elettrico al team dei servizi di emergenza che arriva sulla scena per guidarli in tempo reale e garantire condizioni di salvataggio sicure.

“I camion elettrici cambieranno il mondo, non solo in termini di rendere i trasporti più sostenibili ma anche nel modo in cui guidiamo e interagiamo con i veicoli stessi”, spiega Volvo.

La tecnologia in questione – in particolare i sistemi ad alta tensione in grado di alimentare un veicolo elettrico pesante – sta cambiando anche il modo in cui consideriamo la risposta alle emergenza, in quanto richiede una propria serie di nuovi parametri e routine di sicurezza.

“Vogliamo fornire informazioni ai primi soccorritori, in modo che a loro volta possano prepararsi per il passaggio generale verso il trasporto elettrico e al cambiamento del loro lavoro”, spiega Anna Wrige Berling, Traffic and Product Safety Director presso Volvo Trucks.

L’ app Emergency Response Guide, disponibile per il download gratuito dagli store Android e Apple, fornisce informazioni sulla sicurezza per tutti i marchi di veicoli pesanti di Volvo Group, tra cui Volvo Trucks, Renault Trucks e Mack Trucks. Per i camion elettrici Mack le le funzionalità AR verranno aggiunte nel mese di giugno 2023.

Utilizzando una combinazione di connettività, fotocamera, sensori, modelli 3D e sovrapposizioni di Realtà Aumentata, l’app di sicurezza può fornire ai primi soccorritori una visione dettagliata del veicolo. Offre informazioni sulla posizione di cavi ad alta tensione, pacchi batteria e altri componenti chiave, nonché istruzioni dettagliate su come interrompere in sicurezza l’alimentazione del veicolo elettrico in caso di emergenza.

L’ app di sicurezza è stata sviluppata da un team di esperti presso le strutture di R&D di Volvo Group in Svezia, Francia e Stati Uniti. Oltre alle informazioni sulla Realtà Aumentata e ai modelli 3D, l’app contiene anche tutta la documentazione di sicurezza relativa al veicolo elettrico, la quale sarà accessibile all’utente una volta identificato il mezzo.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.