iMars I-J13, avviatore di emergenza per auto in offerta

Per tutte quelle occasioni in cui si resta bloccati in mezzo alla strada, soli, e impossibilitati a rimettere l’auto in moto, c’è un’ottima soluzione in offerta: si chiama iMars I-J13 ed è un avviatore d’emergenza progettato appositamente per rimettere in moto quei veicoli con la batteria a terra.

In confezione trovate tutto l’occorrente per far ripartire l’auto: nella valigetta, che permette di custodire tutti gli attrezzi quando non servono, trovate infatti sia i morsetti con le pinze da fissare ai poli positivo e negativo della batteria, che l’avviatore vero e proprio tramite il quale controllare tutto il processo.

Presenta una particolare forma “a pistola” che permette di impugnarlo con facilità, mentre gli impulsi vengono dati schiacciando semplicemente il grilletto.

Secondo la scheda tecnica è abbastanza potente da riavviare le auto da 12 V, fino a 3.5 litri per quanto riguarda i motori a benzina, e 2.8 litri per i diesel.

Usa una batteria da 20.000 mAh che si può impiegare anche per ricaricare smartphone e tablet approfittando delle prese USB-C e USB-A incorporate, che per l’appunto la trasformano temporaneamente anche in una pratica powerbank.

Frontalmente è presente anche una torcia LED per illuminare il cofano o i pneumatici per un cambio gomme al buio, e si può attivare la modalità strobo o SOS per segnalare visivamente la propria posizione di pericolo anche a distanza.

Con una piccola bussola incorporata e uno schermo LED dal quale tenere d’occhio il funzionamento, gli ingombri sono anche piuttosto ridotti: l’avviatore infatti misura all’incirca 20 x 15 x 4 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all'acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 64,73 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 27% andando a spendere soltanto 88,77 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

