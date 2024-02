Tra una settimana arriva iOS 17.4 con gli store alternativi

Una settimana prima dell’entrata in vigore del Digital Markets Act nell’Unione Europea, Apple rilascia le versioni candidate alla release di iOS 17.4, iPadOS 17.4, tvOS 17.4 e macOS Sonoma 14.4, che incorporano anche le modifiche richieste dalla normativa europea.

Le RC sono versioni praticamente finali dei software che saranno distribuiti di qui a breve. La disponibilità della versione Release Candidate di iOS 17,4 vuol dire – in soldoni – che la versione finale sarà disponibile dalla prossima settimana.

Le nuove beta di iOS e iPadOS hanno il numero di build 21E217, sostituendo la build precedente, numero 21E5209b. La quinta build RC di tvOS 17.4 e del sistema operativo HomePod ha il numero di build 21L5225a, sostituendo la versione 21L5222a.

La build RC di macOS Sonoma 14.4, invece, reca il numero 23E5211a, sostituendo la quarta beta 23E5205c.

Le principali novità in iOS 17.4 includono, tra le altre, le modifiche all’App Store, pensate per conformarsi al Digital Markets Act dell’Unione Europea, che entrerà in vigore a marzo. In pratica, iOS 17.4 accoglie gli App Store alternativi, anche se al momento pare che gli sviluppatori, ma anche i grandi colossi, non siano affatto contente della scelta di Apple. C’è, però, chi ci crede.

Altre novità riguardano Podcasts, che guadagna una nuova icona nell’angolo in basso a sinistra, Music che cambia Home in Listen Now, oltre a una nuova Protezione Dispositivo Rubato. Ancora, Safari ottiene il supporto per la lettura di alcuni messaggi, mentre ci sarà finalmente il supporto per le app di streaming di giochi e una serie di nuove emoji.

La funzione Apple Music SharePlay è stata rimossa dalla terza versione beta e non è stata ripristinata nella quarta versione beta.

Le note di rilascio di questa build RC includono anche una serie di correzioni, tra cui casi in cui alcune schede prodotto dell’App Store mostravano un errore “Impossibile connettersi allo Store iTunes”, un simbolo mancante in BrowserEngineKit e adesivi vuoti in Messaggi. Anche su Maps è stato risolto un problema quando vengono visualizzate modalità di mappa errate per percorsi a piedi e in bicicletta.

Ancora, HomeKit risolve un problema per la visualizzazione delle riprese live della telecamera, così come sono stati risolti i problemi relativi ai PassKeys per alcuni siti web.

Come abbiamo accennato in apertura iOs 17.4 sarà rilasciato tra una settimana, probabilmente martedì o al massimo mercoledì. Da giovedì 7, infatti, Apple sarà costretta dall’Unione Europea a mettere in atto le richieste del Digital Markets Act tra cui l’apertura a store alternativi.

OA dire che siamo a brevissima distanza dal lancio ora c’è anche la Release Candidate. Apple normalmente lancia la versione finale più o meno ad una settimana di distanza dalla distribuzione formale del sistema operativo.

Per tutte le novità che saranno introdotte con iOS 17.4 il link da cui partire è direttamente questo.