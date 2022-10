Scarica immagini e sfondi bellissimi per iPhone e iOS 16

Non ci si stanca mai di cambiare sfondi al proprio smartphone specie adesso che su iPhone, grazie a iOS 16, è possibile crearne di personalizzati da usare in base alle occasioni o al momento della giornata.

Così se quelli offerti da Apple non vi bastano, sappiate che oltre a cercare nella vostra galleria fotografica o direttamente su internet adesso ce ne sono di nuovi pubblicati su Twitter dal designer che si fa chiamare ICE Universe.

A beneficio dei propri followers e di tutti quelli che passano tra le sue pagine ora è possibile scaricare in alta risoluzione alcune splendide immagini dai colori vivaci: per lo più paesaggi che sembrano quadri realizzati con una particolare tecnica di disegno che enfatizza i contorni e che fa largo uso di contrasti e colori brillanti, col risultato che queste immagini ben si prestano proprio per diventare uno sfondo del telefono.

L’artista ne ha aggiunti tre, con un quarto che invece è composto da oggetti tridimensionali dall’aspetto più che reale: due (qui e qui), per via del taglio, sono esclusivi per smartphone, mentre gli altri due (qui e qui), di forma più quadrata, si possono usare anche su un tablet o un computer.

Ma se la cosa poteva finire qui vi sbagliate di grosso, perché in risposta al suo gentile dono gratuito all’insegna di un «Let’s share some iOS 16 wallpapers!» altri artisti stanno aggiungendo i propri sfondi, sicché si sta creando una catena infinita di immagini che chiunque può scaricare sul telefonino e usare come vuole.

Un esempio sono le variopinte nuvole di Yogesh Gosavi e il violaceo sfondo di Basic Wallpaper, oppure le belle immagini di ネブロザックス, a cui si affiancano i due sfondi di Dylan Johnston che, come lo stesso mostra in un breve video, si possono impostare separatamente per schermata di blocco e principale ricreando così un effetto di “risveglio” del dispositivo ancora più marcato.

La lista è infinita anche perché come dicevamo ogni tanto qualche altro utente aggiunge il suo contributo, e che siano disegni realizzati al computer o fotografie poco importa: sono lì, gratis per tutti, e non si può far altro che scorrere l’elenco per scegliere poi quelli che più piacciono e personalizzare così il proprio telefono.