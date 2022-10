Iliad presenta la nuova Iliadbox fibra con Wi-Fi 6

Dopo lo sbarco in Italia esclusivamente nel mobile, la seconda rivoluzione iliad è arrivata con i collegamenti nel fisso in fibra (Fiber-To-The-Home, 100% fibra) fino a 5 Gbit al secondo: ora la marcia dell’operatore prosegue con l’introduzione del nuovo router iliadbox Wi-Fi 6.

Come i dispositivi precedenti, anche la nuova iliadbox Wi-Fi 6 è stata progettata internamente dal team di Ricerca e Sviluppo dell’operatore. Mantiene il riconoscibile design rotondo abbinato a prestazioni di fascia alta: grazie allo standard Wi-Fi 6 e alle quattro antenne con tecnologia MiMo, la connessione in Wi-Fi potrà raggiungere fino a 1 Gbit/s in download, migliorando ulteriormente anche latenza e stabilità.

Gli utenti potranno gestire il proprio router tramite l’app iliadbox Connect che, fra le numerose funzionalità, permette lo spegnimento programmato del Wi-Fi, per esempio nelle ore notturne per ridurre i consumi di energia elettrica. La nuova iliadbox Wi-Fi 6 è stata progettata e testata per durare almeno 10 anni, contrastando l’obsolescenza programmata.

Secondo l’operatore iliadbox Wi-Fi 6 è l’unica offerta sul mercato con router incluso a meno di 20 euro, e con prezzo garantito per sempre. Come avviene da sempre con piani mobile e fisso di iliad nell’offerta non sono presenti costi nascosti né vincoli di durata.

Offerta iliadbox Wi-Fi 6, prezzi e prestazioni

Il prezzo parte da 19,99 € al mese per gli utenti iliad mobile con attiva un’offerta a € 9,99 al mese con pagamento automatico, altrimenti € 24,99 al mese. Il costo di installazione è di 39,99 euro una tantum. Il router iliadbox Wi-Fi 6 è in comodato d’uso gratuito: l’operatore propone iliad wifi extender per ampliare la copertura della rete senza fili nelle abitazioni più grandi.

Le prestazioni dichiarate per il collegamento iliad fibra arrivano fino a 5 Gbit/s suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet in download, 700 Mbit/s in upload per più di 6,3 milioni di unità immobiliari (oltre a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari, a Milano, Torino e Bologna). La nuova offerta iliadbox Wi-Fi 6 è sottoscrivibile dall’11 ottobre sul sito dell’operatore e sulle Simbox. È attualmente disponibile per più di 7,7 milioni di unità immobiliari e a inizio 2023 ne raggiungerà oltre 10 milioni.

