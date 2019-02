Nikon Coolpix A1000, fotocamera compatta con super-zoom 35x

Nikon ha presentato Coolpix A1000, una nuova fotocamera compatta con zoom ottico 35x, pensata per offrire ampie possibilità di scatto in viaggio e in tutte quelle situazioni in cui mantenere gli ingombri al minimo è essenziale.

Figlia della Coolpix A900, questa fotocamera è dotata di obiettivo zoom ottico NIKKOR 35x pari ad una lunghezza focale di 24–840mm che può essere estesa fino a circa 1.680mm con Dynamic Fine Zoom, una tecnologia che digitalizza lo zoom mantenendo al minimo la perdita di qualità.

Offre un ampio mirino elettronico EVF da 1.166k punti a contrasto elevato che assicurano una chiara visione della scena inquadrata nella maggior parte delle condizioni di luce ed è dotata anche di funzione per registare video a risoluzione 4K UHD a 25 o 30p oppure in Full HD fino a 50-60p.

Nikon Coolpix A1000 è dotata di monitor LCD touchscreen inclinabile da 3 pollici e 1.036k punti e una pratica levetta laterale per il controllo dello zoom, affiancata dal pulsante “ripristina posizione zoom” per riportare rapidamente lo zoom al grandangolo più spinto.

Questa fotocamera supporta il formato RAW, consentendo così agli utenti di salvare ed esportare file immagine non compressi in programmi di sviluppo, elaborazione e modifica di qualità professionale.

Nikon Coolpix A1000 è già in vendita nei negozi al prezzo di 459 euro. La trovate in vendita anche su Amazon, attualmente al prezzo di 449 euro.