In macOS Big Sur 11.3 c’è un nuovo salvaschermo

In macOS Big Sur 11.3 – aggiornamento che dovrebbe arrivare in versione definitiva tra qualche giorno – è disponibile un salvaschermo nascosto che sembra pensato per i nuovi iMac 24″ ma che può essere installato su qualsiasi Mac con macOS 11.3 (o seguenti).

A riferirlo è 9to5Mac, spiegando che il nuovo salvaschermo non è disponibile per default ma può essere attivato con delle semplici istruzioni anche sui Mac con CPU Intel:

1) Aprire la cartella “Sistema” alla radice dell’unità con il sistema operativo

2) Selezionare “Libreria”

3) Aprire la cartella “Screen Saver”

4) Trascinare il file “Hello.saver” sul Desktop

5) Rinominare il file “Hello” o il nome desiderato

6) Fare doppio clic sul file e confermare l’installazione

Da questo momento il nuovo salvaschermo è disponibile tra quelli di serie nel Mac. Per vederlo o impostarlo come default basta aprire Preferenze di Sistema, selezionare “Scrivania e Salvaschermo”, aprire la sezione “Salvaschermo”.

Nelle opzioni dalle Preferenze dedicate il salvaschermo “Ciao” permette di cambiare Tema (“Toni delicati”, “Spettro tonale” e “Minimale”), mostrare la parola “Ciao” in tutte le lingue o no, abbinare l’aspetto al sistema).