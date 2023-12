In offerta Carlinkit AI per mettere Android 13 nelle auto

Generalmente con poche decine di Euro potete comprare in rete uno di quegli adattatori che trasformano CarPlay e Android Auto in sistemi wireless: ma con il Carlinkit AI in promozione potete fare ancora di più, perché vi permette di portare Android Auto sulle auto che ne sono completamente prive.

Si tratta di un dispositivo che chiaramente costa di più, anche se col doppio sconto attualmente attivo lo pagate soltanto 105 €, ma come dicevamo vi permette di far girare la versione 13 di Android sul sistema di infotainment della vostra auto.

Secondo quanto dichiara il produttore, funziona col 98% delle auto attualmente in circolazione, comprese quelle dei marchi Audi, Peugeot, Cadillac, Mercedes Benz, Ford, Jeep, Volvo, Honda, Porsche, Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Land Rover, Hyundai e Skoda.

È una piccola scatolina che va collegata alla porta USB (o USB-C) dell’auto: in quel momento si accende, parte il sistema operativo e dopo qualche secondo per il caricamento, la piattaforma è subito pronta all’uso. I controlli originali rimangono attivi, sicché si può controllare tutto anche dal volante, e l’utente ha a disposizione il Play Store per installare tutte le app che desidera, da YouTube a Spotify e Google Maps, con l’interfaccia semplificata per le auto.

Vi consigliamo di dare un’occhiata al video allegato nella pagina promozionale dove, in pochi minuti, viene mostrato il funzionamento, dal collegamento all’avvio e l’uso della piattaforma.

Chi vuole può eventualmente inserire negli appositi slot una microSD per espandere la memoria e una scheda SIM per l’accesso a Internet senza bisogno di usare il cellulare, il che significa che con le offerte odierne potete avere tutta questa tecnologia con un abbonamento di 5-10 € al mese.

In alternativa lo smartphone si può collegare via Bluetooth sfruttando il piano dati della scheda telefonica.

E come altri kit, se c’è già il CarPlay o Android Auto che funzionano via cavo, questa piccola scatolina è in grado di renderli wireless, così da godere di tutti i vantaggi del collegamento rapido e automatico senza fili.

Quindi per concludere funziona con tutte le automobili che hanno già un sistema CarPlay con filo (e lo rende wireless), oppure con quelle che hanno un sistema di infotainment compatibile con Android 11 o successivi, ma in questo caso non è strettamente necessario che ci sia il sistema operativo (basta la compatibilità) perché può girare anche direttamente da questa scatolina.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto.

In pratica invece di 382,19 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 50% pagandolo 191,09 €. Se poi inserite il codice CARPLAY105 il costo finale del modello 4+64 GB scende a 105 € e la spedizione è compresa nel prezzo.

Importante: in fase di acquisto fate attenzione a selezionare la versione Europea (sono in vendita anche quelle Japan e America) in modo da godere di una maggiore compatibilità con la propria autovettura.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.