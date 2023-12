Starlink inizia i test per trasmettere voce e dati da satellite a smartphone

SpaceX ha ricevuto un’autorizzazione sperimentale che consentirà di testare il sistema cellulare Starlink utilizzando 840 satelliti per inviare dati a smartphone non modificati in oltre due dozzine di posizioni.

La FCC permetterà a SpaceX di testare il suo sistema cellulare Starlink per inviare dati a smartphone in oltre due dozzine di posizioni negli Stati Uniti.

Lo scorso giovedì, la FCC ha rilasciato all’azienda un “autorizzazione temporanea speciale sperimentale” per condurre il test, che prevedrà l’invio della connettività satellitare a telefoni T-Mobile non modificati a terra. SpaceX ha 180 giorni, o fino al 14 giugno, per condurre il test pilota.

L’autorizzazione arriva una settimana dopo che la FCC ha inizialmente concesso solo un’approvazione parziale a SpaceX per iniziare a implementare il sistema cellulare Starlink. Quella prima approvazione ha permesso all’azienda di iniziare a lanciare satelliti dotati della tecnologia per alimentare la connettività cellulare. Ma all’epoca, una restrizione chiave era che SpaceX poteva solo condurre brevi test per verificare il funzionamento delle antenne sui satelliti. Altri tipi di test erano, invece, vietati.

Al contrario, l’autorizzazione temporanea di questo giovedì permette a SpaceX di testare l’elemento principale del sistema cellulare Starlink: trasmettere dati a smartphone non modificati sulla Terra utilizzando lo spettro di T-Mobile nelle bande radio 1910-1915 e 1990-1995 MHz.

Secondo SpaceX, il test coinvolgerà in seguito 840 satelliti, ognuno dei quali funzionerà come una torre cellulare in orbita, per inviare la connettività a 2000 dispositivi di prova a terra. I siti di prova includono Mountain View, Kansas City, Redmond e Dallas, tra gli altri.

I test che ne risultano sono pronti ad aiutare sia SpaceX che la FCC a valutare se il sistema cellulare Starlink rischia di causare interferenze radio in tutto il territorio degli Stati Uniti. Aziende come AT&T, Dish Network e Globalstar hanno tutte manifestato preoccupazioni sul fatto che il sistema cellulare Starlink possa potenzialmente disturbare i loro servizi.

Il sistema di Starlink potrebbe presto entrare in competizione con quello di Apple, che lo scorso anno ha lanciato SOS via Satellite su iPhone.