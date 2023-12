Con iOS 17.2 possibile effettuare chiamate tramite Wi-Fi su iPhone

iPhone supporta da tempo la possibilità di effettuare chiamate tramite WiFi, funzionalità utile quando il segnale è debole o assente sfruttando il WiFI per effettuare e ricevere chiamate tramite quest’ultima rete.

La funzione in questione era già offerta in varie nazioni da tempo (anche nelle precedenti versioni di iOS) ma con iOS 17.2 è finalmente disponibile anche in Italia.

Per attivare l’opzione basta andare in Impostazioni > Cellulare e attivare la voce “Chiamate Wi-Fi” nella sezione dedicata alla propria SIM; se questa opzione non compare, probabilmente il vostro gestore non supporta questa funzionalità.

Quando le chiamate Wi-Fi sono disponibili, dopo il nome del gestore sulla barra di stato viene visualizzata l’indicazione “Wi-FiCall” e tutte le chiamate vengono effettuate tramite Wi-Fi.

Apple spiega che se la connessione Wi-Fi viene persa durante una chiamata, la chiamata viene automaticamente trasferita alla rete cellulare del proprio gestore tramite VoLTE (Voice over LTE), se disponibile e attivato. La qualità della voce percepita dai nostri interlocutori dovrebbe essere paragonabile a quella che si ottiene con le chiamate vocali di Whatsapp e simili.

Per quanto sappiamo finora, le chiamate WiFi sono supportate da TIM e WindTre (se siete a conoscenza di altri operatori che supportano questa funzione, scrivetelo nei commenti).

I requisiti sono: iPhone 11 o seguente, iOS 17.2 o seguenti, iPhone collegato alla rete WiFi. La modalità è attivata automaticamente se il segnale del gestore telefonico è deve debole o assente. Se avete attivato l’opzione e non vedete la scritta “WiFiCall” a destra del nome del gestore, provate a attivare e disattivare la modalità aereo.