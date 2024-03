In prova robot Ezviz RE4 Plus, aspira e lava in modo smart al giusto prezzo

Tra i brand che hanno accolto il mondo delle pulizie smart c’è anche Ezviz, che i più conosceranno certamente per le videocamere di sicurezza. Da tempo, però, il marchio ha iniziato la produzione di robot per aspirare e pulire in modo completamente automatico in casa. Abbiamo già testato il modello più economico della gamma, mentre in questo articolo ci concentriamo su Ezviz RE4 Plus, che ha certamente una marcia in più quando si tratta di funzionalità intelligenti. Ecco quali.

Unboxing

All’interno della confezione è contenuto, naturalmente, tutto il necessario per il primo utilizzo. Oltre al corpo aspirapolvere, anche la base di ricarica, che contiene il sacchetto per lo svuotamento automatico della polvere. In confezione c’è anche un secondo sacchetto di raccolta polvere, davvero utile per coprire parecchi mesi senza dover acquistare alcun ricambio.

Inoltre, nel pack è presente anche il mocio per lavare, con la rispettiva sede di assemblaggio, due filtri, uno strumento di pulizia, la spazzola laterale e la manualistica di supporto.

In confezione, dunque, è presente tutto il necessario per iniziare a utilizzarla sin da subito.

Come è fatto

Il robot ha una forma che risulta familiare in questo ambito. Nonostante alcuni brand abbiano iniziato a proporre forme più squadrate, quella che attualmente risulta più utilizzata è sempre questa rotonda. Sulla parte alta gode di due pulsanti, per l’avvio rapido della pulizia e il ritorno alla stazione di ricarica. Sulla parte della circonferenza posteriore è posto anche un pulsante ON/OFF, mentre sulla parte bassa è presente la classica configurazione con una spazzola laterale e una centrale con potenza di aspirazione di 4000 Pa. La potenza di aspirazione è, naturalmente, variabile e tra le varie funzionalità questo Ezviz RE4 Plus consente di aspirare alla massima potenza nel momento in cui il robot percepisca la presenza di tappeti o moquette.

Al suo interno è presente un contenuto store per la polvere particolarmente ampio, pari a 800 ml, che però verrà svuotato automaticamente dalla base di ricarica, che permette di accumulare polvere fino a 90 giorni, grazie al sacchetto da 4L, che dovrà essere svuotato all’incirca ogni tre mesi. A tal proposito, la base ha una forza svuotante di 28 mila Pa.

Come già accennato, il robot può anche lavare, grazie al serbatoio da 300 ml, e al mocio che può essere letteralmente ancorato alla parte posteriore.

Primo avvio

A differenza del modello entry level recensito a questo indirizzo, questo RE4Plus è votato ad un sistema di pulizia smart. Lo si capisce subito perché, una volta acceso, sarà possibile collegarlo allo smartphone, tramite l’app Ezviz. Il primo avvio risulterà particolarmente semplice, anche perché l’utente verrà guidato passo passo nella configurazione, a partire dalla possibilità di inquadrare con la camera dello smartphone il codice QR presente sulla parte alta del robot.

L’applicazione è piuttosto completa e, a dire il vero, molto familiare nel caso in cui abbiate già provato robot della stessa tipologia. Il primo avvio, sostanzialmente, servirà per mappare la casa.

Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla velocità nella ricostruzione della prima mappa. In sostanza, durante questo primo processo, il robot non aspirerà, ma farà un rapidissimo sopralluogo di ciascuna stanza per generare una mappa completa della casa. Naturalmente, durante questo primo avvio, tutte le porte dovranno rimanere aperte.

Nel nostro caso la mappa della casa è stata creata in modo sufficientemente corretto. Siamo intervenuti solo per correggere qualche imprecisione. Per l’esattezza, abbiamo diviso il corridoio da una stanza, così come abbiamo invece unito due stanze, che invece il robot aveva riconosciuto come separate.

Vari utilizzi

L’applicazione offre numerose possibilità di utilizzo. Tutte quelle che ci si aspetta da un robot avanzato. E’ possibile, infatti, eseguire la pulizia mirata di una singola stanza, e addirittura è possibile selezionare solo un’area determinata da pulire. In questo modo sarà possibile effettuare pulizie mirate, senza dover necessariamente pulire l’intera casa.

Per ciascuna stanza, inoltre, è possibile impostare delle regole di pulizia ben definite. Ad esempio, nei bagni è possibile selezionare una forza di aspirazione maggiore o un duplice passaggio, mentre in altre aree della casa è possibile scegliere di aspirare soltanto o di eseguire un singolo passaggio.

Non manca, poi, la possibilità di inserire nell’app delle zone di non accesso, oppure di disegnare delle vere e proprie aree da evitare. E’ possibile creare pareti invisibili e, più, in generale modificare la mappa secondo le proprie necessità.

E’ perfino possibile utilizzare il telecomando presente all’interno dell’app per controllare il robot con un pad virtuale, per direzionarlo dove necessario.

Come pulisce

Durante le nostre prove abbiamo notato un livello di pulizia molto buono.

La sua potenza di aspirazione massima di 4000 Pa è certamente buona per un qualsiasi appartamento, per rimuovere la polvere più comune che può formarsi all’interno delle quattro mura domestiche.

Ottima anche la velocità di pulizia, così come l’autonomia, che si spinge addirittura fino a 300 metri quadrati. Nel nostro caso, l’appartamento di circa 120 metri quadrati è stato ripulito in circa un’ora e venti. Certamente questi tempi possono variare a seconda del numero di ostacoli, presenti in ciascuna camera. Sono questi, infatti, a far perdere il tempo maggiore al robot. E’ dotato di un sistema di aggiramento ostacoli, che permette al robot di districarsi al meglio tra quelli più comuni.

Purtroppo, come per la maggior parte dei robot aspirapolvere, anche RE4Plus ha dei problemi con i cavi, che possono aggrovigliarsi nelle spazzole. Sebbene, dunque, RE4Plus riesca a gestire la presenza di sedie, scarpe e ostacoli abbastanza evidenti, il consiglio è quello di eliminare completamente cavi che quasi certamente finirebbero per arrestarne la pulizia.

La pulizia è buona anche per via della spazzola laterale, montata sulla parte destra, che consente di raccogliere eventuali briciole presenti nei bordi della stanza, o anche negli angoli, e indirizzarli alla spazzola principale, posizionata sotto il robot stesso.

E’ anche piuttosto silenzioso durante la pulizia, o meglio, non è più rumoroso della media di molti altri robot simili, o anche di fascia superiore.

Se la parte di aspirazione è davvero ottima, quella relativa alla pulizia con il mocio è, naturalmente, inferiore. Questo perché non si tratta di un sistema completamente ottimizzato per il lavaggio. Il mocio che si incastra sulla parte posteriore è in grado di imprimere una pressione verso il basso di 8N. E’ sufficiente per rimuovere lo sporco non incrostato, quindi le macchie ancora fresche o le piccole macchie causate da liquidi appena versati sul pavimento.

Del resto, trovare un robot che davvero sia in grado di sopperire al classico lavaggio manuale, risulta ad oggi particolarmente difficile, se non impossibile.

Conclusioni

Ezviz RE4 Plus è certamente un robot che, nella sua fascia di prezzo, risulta certamente un ottimo alleato per le pulizie domestiche. Fa il suo e offre davvero un’ottima versatilità grazie all’app. Il reparto aspirazione soddisfa appieno le aspettative, mentre quello relativo al lavaggio è certamente un plus, che però non farà miracoli.

Interessante notare anche le dimensioni piuttosto contenute della base di ricarica autosvuotante, che risulta particolarmente stretta, così da poter essere posizionata in un qualsiasi angolo della casa, in modo piuttosto discreto.

Peraltro, i più attenti all’ambiente saranno felici di sapere che il robot utilizza materiali riciclati (una quantità pari a circa 16 bottiglie d’acqua in plastica) sulla piastra posteriore, contribuendo a ridurre l’inquinamento da plastica e a dare una seconda vita ai materiali usati.

Inoltre, con i ricavi dell’RE4 Plus, EZVIZ sta restituisce qualcosa al pianeta, piantando alberi e rafforzando le fattorie locali attraverso l’ EZVIZ Global Forest Plan. In media, spiega il produttore, vengono piantati due alberi al giorno tramite il partner ecologico Treedom.

Quanto al prezzo, il sito ufficiale rimanda ad un rivenditore che indica un prezzo di listino di 699,00 euro. In realtà, lo street Price è molto più basso, tanto che Amazon lo vende già a 450 euro. Inoltre, andando a sbirciare su altre piattaforme, è possibile assicurarselo a prezzi anche più bassi. Certamente, sulla fascia di prezzo di 450 euro è una ottima soluzione per la pulizia smart domestica.