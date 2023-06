In sconto Longer Laser B1, per incisioni al laser facili

Chi ha l’hobby delle incisioni ora può comprare una efficiente macchina al laser approfittando dello sconto in corso: in promozione c’è infatti la Longer Laser B1, capace di tagliare pannelli in legno, acrilico e acciaio anche in una sola passata, e realizzare incisioni mai viste prima.

Questa macchina usa una particolare di tecnologia al laser che gli consente di aumentare la profondità di taglio del 20% rispetto ad altre macchine di pari potenza. Usa infatti un laser da 20 Watt che gli consente di tagliare in una sola passata tavole in legno di pino da 15 millimetri, in acrilico da 8 millimetri, ma anche fogli in acciaio inossidabile da 0,15 millimetri.

In più passate invece può tagliare qualsiasi tavola di legno fino a 25 millimetri oppure in acrilico fino a 35 millimetri.

Per quanto riguarda l’area di lavoro, interessante soprattutto per le incisioni, l’utente ha a disposizione un piano da 45 x 44 centimetri, e c’è una nuova scheda madre da 32 bit che offre una velocità di lavorazione pari a 30 metri al minuto, ovvero fino a 4 volte in più rispetto ad altre macchine con cui può essere paragonata.

C’è poi la pompa dell’aria che assicura tagli più puliti e precisi che viene controllata automaticamente dal software LightBurn, e svariate funzioni di sicurezza come quella che spegne la macchina in caso di caduta oppure qualora, a causa di un errore, il laser dovesse fermarsi sullo stesso punto per più di 15 secondi. C’è anche un pulsante di emergenza per interrompere al volo il lavoro.

Costruita con un telaio in alluminio, robusto e leggero allo stesso tempo, può acquisire i progetti in formato JPG, PNG, BMP, GIF, SVG e diversi altri importabili via cavo USB, WiFi, tramite app oppure direttamente da una scheda microSD, e si controlla anche in offline tramite lo schermo touch da 3,5 pollici.

Per chi sceglie il computer, supporta Windows 7 e successivi, macOS, Linux e anche il software LaserGRBL.

Tra le funzioni più interessanti, può realizzare incisioni a colori: quando infatti l’acciaio inox viene riscaldato dal raggio laser, la superficie metallica reagisce fisicamente producendo un determinato colore, quindi è possibile incidere immagini pittoresche con una elevata precisione sia nel disegno che nella trama.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 799 $ inserendo il codice GB20off potete risparmiare il 5% spendendo 779 $.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.