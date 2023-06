TikTok è la prima app a incassare oltre un miliardo a trimestre

TikTok è la prima app mobile di sempre a superare il miliardo di dollari in acquisti in-app: il dato, rilevato dalla società di analisi Data.ai, riguarda gli incassi registrati nei primo trimestre dell’anno in tutto il mondo, combinando quelli di iPhone con quelli della piattaforma Android.

Per di più tra TikTok e la seconda classificata c’è un abisso: a seguirla infatti c’è il gioco Honor of Kings, che ha incassato 570 milioni di dollari, mentre al terzo posto YouTube con 530 milioni di dollari.

TikTok fattura un miliardo nel trimestre, un traguardo unico

Non solo si tratta di un record mai visto fino ad oggi, ma il fatto che a segnarlo sia stata TikTok è curioso e farà senz’altro riflettere gli altri social network che, annunci pubblicitari a parte, non hanno ancora del tutto risolto i loro problemi di monetizzazione.

A differenza dei videogiochi mobile, che si tengono in vita principalmente (circa il 70%) grazie agli abbonamenti, questi incassi TikTok li ha registrati attraverso vendite una-tantum, come ad esempio i regali che si possono acquistare per amici e familiari.

Un bel traguardo raggiunto grazie soprattutto all’ampia base di utenti fedeli che la piattaforma è riuscita a costruirsi nel tempo e che gli sta garantendo incassi miliardari senza doversi inventare un qualche tipo di abbonamento.

Con il suo miliardo e rotti di fatturato trimestrale TikTok è così riuscita a superare giganti come Candy Crush Saga, Roblox e Pokémon Go, risultando l’unica app non di gioco tra le prime dieci in classifica negli Stati Uniti a incassare tramite vendite una-tantum durante questo primo trimestre del 2023.

Come stanno andando gli acquisti in-app

Per le applicazioni che scelgono di sostenersi tramite gli acquisti in-app va notato che più del 70% delle entrate che si registrano in questo periodo derivano dalla vendita di prodotti che rientrano nella fascia media, ovvero di quelli che hanno una spesa che va da 10 a 100 dollari; e in questo primo trimestre dell’anno sono aumentate del 6% rispetto ai ricavi registrati nei primi tre mesi del 2022.

Nei videogiochi invece questi acquisti rappresentano il 42%: qui infatti gli utenti prediligono acquisti in-app più piccoli (sotto i 10 $, e sono il 45%) o, al contrario, è facile che ogni tanto si concedano un “regalino” da 100 dollari o più.

TikTok comunque si trova ancora nel mezzo di una dura battaglia legale per mantenere la sua operatività negli Stati Uniti, e un recente incidente di percorso potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

Ricordiamo che TikTok ha raggiunto il traguardo di un miliardo di utenti nel 2021.