Apple ora vende l’ alimentatore di iMac 24″ M1

Apple ha aggiornato lo store dedicato al Self Service Repair, negozio online che vende parti di ricambio per iPhone e Mac e ora è possibile acquistare anche l’alimentatore da 143W di iMac 24″ 2021 con chip Apple Silicon M1.

Fino a poco tempo fa, fa notare il francese Macg, questo alimentatore non era ufficialmente acquistabile come componente indipendente, ma era necessario attivare una procedura di sostituzione. L’approccio non era dei più semplici e non essendo disponibile tramite Apple Store online alcun i rivenditori approfittavano per vendere l’accessorio a prezzi alti: 199 € per la variante standard o 249,99 per quello con porta Ethernet.

Ora Apple propone l’alimentatore in questione a 121,82 € per la variante con Ethernet oppure 101,24€ restituendo il vecchio accessorio. La variante senza porta Ethernet è venduto a 93,49 euro (84,05 restituendo il vecchio).

Non è obbligatorio restituire il precedente modello e quindi si può anche ordinare un secondo alimentatore, utile per chi sposta spesso la macchina da un luogo a un altro, e può così disporre di due alimentatori separati, senza bisogno di scollegarlo ogni volta.

Effettuando l’ordine dell’ alimentatore sullo store per la riparazione Self Service è necessario specificare il modello di iMac M1 (2 porte o 4 porte) e il numero di serie della macchina, oppure il solo numero di serie della macchina per visualizzare i relativi componenti che è possibile ordinare.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple ha esteso il servizio Self Service Repair, ora disponibile per la gamma di modelli iPhone 14 e per altri modelli Mac, come MacBook Air 13″ e MacBook Pro con chip M2.

Self Service Repair rientra nell’ambito dell’impegno di Apple per rendere le riparazioni ancora più accessibili. Negli ultimi tre anni, Apple afferma di avere quasi raddoppiato il numero di centri di assistenza che hanno accesso a parti originali, strumenti e formazione Apple, inclusi oltre 4500 Independent Repair Provider.

Anche se fino a marzo ci si aspettava l’arrivo imminente di nuovi iMac con chip M3, sembra che i piani di Apple siano cambiati. A giugno sono arrivati MacBook Air 15″ M2 (qui la nostra recensione), nuovi Mac Pro e anche nuovi Mac Studio con versioni potenziate di M2. Apple potrebbe saltare la generazione M2 in iMac per introdurre direttamente il modello M3 entro fine 2023 o anche a inizio 2024.