In tutti gli iPhone 15 è presente il nuovo chip-modem 5G di Qualcomm

Tra le novità più importanti degli iPhone 15 Pro c’è il nuovo chip-modem X70 di Qualcomm che consente di ottenere migliorie nelle performance sulle reti 5G. Il sito 9to5Mac evidenzia che questa novità non riguarda solo i modelli Pro e che questo chip-modem è presente anche su iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

La novità è confermata da Shahram Mokhtari di iFixit su X (Twitter) spiegando che Apple non ha semplicemente sfruttato la scheda logica dello scorso anno per i modelli base di quest’anno, ma questa è stata aggiornata con componenti di nuova generazione.

Su iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max troviamo il chip X70 di Qualcomm, successore degli Snapdragon X65 di Qualcomm presenti su tutta la lineup di iPhone 14.

Benchmark eseguiti da SpeedSmart lo scorso mese evidenziando per il chip-modem Qualcomm X70 migliorie in termini di performance; dai dati in questione iPhone 15 dovrebbe offrire miglioramenti fino al 24% i termini di velocità sulle reti 5G rispetto agli one 14. Il sito 9to5Mac riferisce che negli USA gli utenti che noteranno di più la velocità sono quelli di Verizon, seguiti da quelli di T-Mobile e AT&T. Migliorie dovrebbero essere notate anche in altre nazioni con i vari operatori.

A lot of people have asked whether the iPhone 15 and 15 Plus are still using last years Qualcomm X65 modem or the new X70 seen in the 15 Pro's.

Here's your answer.

Apple didn't just throw last years Pro logic boards into this years baseline models. They upgraded them too. pic.twitter.com/cPB6LJbaFG

— Shahram Mokhtari (@MokhtariShahram) October 8, 2023