Un sensore nel MacBook per la salute dell’utente nel brevetto Apple

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple che prevede l’integrazione di un sensore nell’area dei MacBook che consente di appoggiare i polsi vicino al trackpad, un sistema che – in abbinamento ad app dedicate – consentirebbe di determinare vari parametri legati alla salute o condizioni fisiologiche dell’utente.

Del brevetto riferisce il sito PatentlyApple evidenziando che Cupertino potrebbe avere intenzione di integrare questo tipo di sensori in dispositivi diversi da Apple Watch.

Il bio-sensore indicato nel brevetto di Apple può essere collocato vicino alla tastiera, nella zona dove si poggia uno dei polsi della mano. Il sistema prevede uno strato trasparente da collocare in un’area del case adiacente al trackpad; il sensore produce una emissione luminosa trasmessa attraverso micro-perforazioni; quelli che sembrano probabilmente fotodiodi sensibili alla luce permettono di rilevare vari parametri quali ad esempio la frequenza cardiaca, il flusso sanguigno, il tenore idrico e altro ancora e – usando un app per il monitoraggio – indicare potenziali condizioni legate alla salute, quali ad esempio l’ipertensione.

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.