Citroen trasforma la sua elettrica Ami EV in un adorabile fuoristrada

Andare in campeggio o fare escursioni sarà possibile anche con la piccola Citroen Ami, tra le elettriche più compatte al momento disponibili. Lo sarà grazie al modello buggy fuoristrada appena presentato, a riprova di quanto possa essere versatile questa micro car.

My Ami Buggy si basa sull’Ami ormai nota, ma aggiunge alcuni tocchi pratici e stilistici come pneumatici tassellati più larghi, una barra luminosa a LED e porte in tela rimovibili. Il buggy è principalmente un modo per i designer di Citroën di mostrare le proprie qualità aggiungendo “attributi alla moda per affermare la sua personalità intrepida e amichevole di zaino in spalla”, secondo l’azienda. In quanto tali, hanno tratto ispirazione da cose come i giochi di costruzione, il design industriale e la moda.

La combinazione di colori kaki, nero e giallo è la prima caratteristica che attira l’attenzione, conferendogli una sensazione mimetica, ma anche un’elevata visibilità. Un’altra caratteristica fondamentale sono le porte, anzi, la mancanza di portiere. Quelle presenti sul modello tradizionale sono state sostituite da porte in tela rimovibili con cerniere, incrementando la circolazione dell’aria e restituendo un fascino differente.

Le gomme tassellate e più larghe permetteranno di portarlo su strade accidentate, anche se ovviamente l’altezza da terra rimane limitata. Ha anche protezioni per i fari e una ruota di scorta tassellata montata sul tetto, elementi che aggiungono uno “spirito avventuroso” e impreziosiscono il fattore estetico.

Altre aggiunte includono una barra luminosa a LED, altoparlante rimovibile, un tettuccio per proteggersi dal sole e un pacchetto grafico che include le parole “Pilot” e “01” sul sedile del conducente e “Copilot” e “02” sul sedile passeggero. Offre anche un memory foam più spesso nei sedili, nuovi vani portaoggetti sul cruscotto e persino una gamma di bagagli progettati per “adattarsi perfettamente agli spazi interni del veicolo”, secondo Citroën. Altre caratteristiche come i morsetti per smartphone, i portabottiglie e altro sono state tutte realizzate utilizzando la stampa 3D in modo da poter essere riprodotte su richiesta.

Come promemoria, ricordiamo che Citroen Ami può raggiungere una velocità massima di 45 km/h e percorrere 70 km con la sua batteria da 5,5 kWh. La si può guidare dai 14 anni in su; per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo a questo indirizzo.