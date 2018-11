In un mercato degli smartphone in calo, iPhone resta stabile

Per il quarto trimestre consecutivo il mercato globale smartphone è in calo; a farne le spese è soprattutto Samsung, stabile Apple.

Il mercato globale degli smartphone secondo IDC è in calo per il quarto trimestre consecutivo. Le spedizioni su base annua diminuiscono del 6,0% nel 3° trimestre 2018 e a farne maggiormente le spese è proprio il leader di mercato.

Secondo il rapporto, i venditori di smartphone hanno spedito un totale di 355,2 milioni di unità nel terzo trimestre del 2018 (3Q18), con un conseguente calo del 6,0%. Si tratta del quarto trimestre consecutivo di declino, che solleva domande sul futuro del mercato. IDC mantiene comunque ferma la sua opinione, secondo cui il mercato tornerà a crescere solo nel 2019, ma in questa fase è troppo presto per stimare in percentuale questa nuova rinascita.

A risentire maggiormente del calo è Samsung, che perde nel quarto di riferimento il 13,4%, con 72,2 milioni di unità vendute, mentre Huawei continua ad avvicinarsi alla leadership, e si impone come produttore numero due al mondo nella spedizione di smartphone. Apple è stabile, come del resto annunciato dalla società nel rapporto finanziario delle scorse ore, con iPhone che continua a vendere come lo scorso anno.

Nel trimestre di riferimento Apple ha piazzato circa 46,9 milioni di unità, in crescita dello 0,5% rispetto alle 46,7 milioni di unità dell’anno scorso. Bene anche Xiaomi, che tallona Apple con 34,3 milioni di smartphone spediti, seguita a sua volta da OPPO con 29,9 milioni di unità, in calo di 2,1 punti percentuali.