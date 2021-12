In vendita l’iMac G3 usato per creare Wikipedia

La casa d’aste Christie’s offre l’iMac G3 sul quale è stata creata Wikipedia. Il computer, nella colorazione Strawberry, è quello usato direttamente da Jimmy Wales – il cofondatore del progetto Wikipedia – usato per creare la prima versione dell’enciclopedia online.

Il lotto in vendita da Christie’s dal 3 al 15 dicembre consiste nell’iMac Strawberry (rosso) del 1999 e un NFT (non-fungible token, un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l’atto di proprietà di un bene unico), della prima versione di Wikipedia.

Sull’iMac con schermo CRT fu creata la prima versione di Wikipedia, lanciata il 15 gennaio 2011. Quando l’iMac in questione divenne obsoleto fu prima relegato nella stanza della figlia di Wales e poi riposto nella sua scatola originale (inclusa nel lotto in vendita).

Il token non fungibile creato da Jimmy Wales permette di rendersi conto di cos’era Wikipedia appena installata, con la sua prima pagina funzionante (con la dicitura “Hello, World!”), il progetto che ha portato all’attuale ed enorme enciclopedia online a contenuto libero, concepita inizialmente solo in inglese e ora disponibile in numerose altre lingue. La versione NFT consente al proprietario di modificare l’iconica home page e vivere la creazione di Wikipedia. È in ogni caso possibile ripristinare il tutto con un timer che ripristina il codice originale.

Jimmy Wales spiega che la vendita contribuirà a celebrare il lavoro dei volontari di Wikipedia. I fondi raccolti contribuiranno alla sostenibilità del sito, ma anche al sostegno di WTSocial, progetto di un social network decentralizzato, libero da annunci, senza funzionalità per il tracciamento degli utenti, un social che non raccoglie informazioni e non diffonde disinformazione.

L’asta sarà attiva dal 15 dicembre, con un prezzo di partenza di 100$ per ciascuno dei due lotti. Gli specialisti di Christie’s sperano ovviamente di riuscire a vendere i lotti per centinaia di migliaia di dollari.