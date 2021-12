Netgear, nuovo sistema mesh WiFi 6 Tri-band, il primo con 5G

Netgear ha presentato il primo Sistema Mesh 5G WiFi 6 Tri-Band per la navigazione a casa e in azienda. Un ulteriore ampliamento della linea di prodotti Orbi ad alte prestazioni dell’azienda americana: il Sistema Mesh NETGEAR Orbi 5G WiFi 6 (NBK752), con Internet 5G ad alta velocità e particoalrmente adatto per chi ha accesso limitato o poco affidabile ai servizi cablati a banda larga.

Sono ancora molti gli utenti che, nella loro abitazione o nel loro ufficio, non dispongono di una connessione Internet cablata ad alta velocità, perché magari vivono in aree con accesso limitato o instabile e sono costretti a utilizzare la funzione hotspot dello smartphone per connettersi a Internet e condividere la banda con tutti i dispositivi.

Ma le famiglie moderne, con dozzine di smart device da connettere quotidianamente, hanno bisogno di una rete più performante e sicura di quella che può fornire uno smartphone. La velocità media della connessione LTE può essere lenta, specialmente durante le ore di punta. Per le aziende domestiche che dipendono da una connettività Internet affidabile, le opzioni limitate di banda larga possono affossare la produttività.

Con la copertura 5G sempre più diffusa sul territorio nazionale, la connessione Internet ad altissima velocità sta diventando ogni giorno più accessibile.

Il sistema Tri-Band 5G di NETGEAR offre una soluzione che combina la connettività mobile 5G super veloce con il sistema mesh Orbi WiFi 6 per permettere alle famiglie di connettersi a velocità elevate, con latenza ultra-bassa (Ultra-Low Latency) e nessun downtime del server. Il nuovo sistema mesh Orbi NBK752 può essere utilizzato per una banda larga sempre attiva, come connessione Internet primaria o come backup “failover” quando la connessione principale va in down. È un dispositivo flessibile ideale per portare connettività senza limiti nelle seconde case o case vacanza, cantieri temporanei o ovunque il servizio Internet cablato non sia necessario per lunghi periodi.

Il Sistema Mesh Orbi NBK752 promette una copertura WiFi stabile e veloce in tutte le aree indipendentemente dalla struttura, che si tratti di una casa di mattoni in città o di una casa in una zona rurale, mentre il WiFi tri-band garantisce una connessione WiFi tra il router e i satelliti per offrire velocità, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati contemporaneamente.

Il sistema Orbi 5G WiFi 6 Mesh (NBK752) include una prova gratuita di 30 giorni del servizio NETGEAR Armor powered by Bitdefender, sistema di protezione contro le minacce online.

NETGEAR Orbi 5G WiFi 6 Mesh System (NBK752) in confezione da 2 è disponibile per il preordine in esclusiva sullo store ufficiale di NETGEAR a €1.199,99. Gli altri modelli Orbi sono disponibili anche su Amazon.