In video Samsung Galaxy Z Flip sfoggia un display pieghevole extra lungo

Nelle scorse settimane abbiamo già visto render, specifiche, design e anche le prime indicazioni sul prezzo: ora appare il primo video di Samsung Galaxy Z Flip che mostra il nuovo terminale pieghevole in funzione.

Questa volta lo schermo pieghevole non è sfruttato per ottenere un display da tablet, come nel Galaxy Fold dello scorso anno, bensì per realizzare un dispositivo più compatto che da chiuso risulta meno ingombrante: una volta aperto invece mette a disposizione un display extra lungo, come visibile nel breve video di Galaxy Z Flip.

Una volta aperto sfoggia uno schermo con diagonale attesa di 6,7 pollici, la risoluzione dovrebbe essere di 2.636 x 1.080 pixel: anche se da tempo circolano smartphone con schermi di questo taglio o simile (iPhone 11 Pro Max è da 6,5”), il nuovo pieghevole di Samsung sfoggia un rapporto insolito dei lati, con una lunghezza molto accentuata.

Finora tutti i pieghevoli sfruttano un rivestimento del display realizzato in materiale plastico, flessibile ma meno resistente del vetro speciale a cui siamo abituati: per questa ragione Samsung ma anche Motorola per il nuovo Razr hanno pubblicato video e avvertenze su come prendersi cura e prestare attenzione durante l’uso.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Viceversa lo schermo del nuovo Galaxy Z Flip sembra sarà protetto non da uno strato di plastica, bensì da un vetro speciale super sottile, particolare che dovrebbe migliorarne solidità e resistenza. Naturalmente questo andrà verificato con prove e utilizzo sul campo.

Nel video Samsung Galaxy Z Flip, pubblicato dal leaker seriale Ben Geskin, sembra un prototipo funzionante, ormai praticamente completo in tutto. La presentazione ufficiale potrebbe così avvenire durante il Samsung Unpacked programmato per l’11 febbraio, evento dove con ogni probabilità saranno svelati i nuovi Galaxy S20.

