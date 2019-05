Inateck SA02002, docking station Dual-Bay in sconto a 31,99 euro

Una pratica docking station per l’accesso veloce a unità SSD e HDD direttamente dal computer: è Inateck SA02002, un dispositivo che in questi giorni, grazie ad un codice, comprate in sconto a soli 31,99 euro spedizione compresa.

Questo accessorio consente di collegare qualunque hard disk SATA o unità SSD da 2.5″ o 3.5″ al computer (fino a 10 TB) sfruttando l’interfaccia USB (è USB 3.0 ma funziona anche sui computer con versioni meno recenti dell’USB) acquistando le componenti preferite, magari proprio su Amazon. L’accessorio non è molto ingombrante e i dischi si inseriscono nella parte superiore dell’unità.

L’unità è comodissima per chi ha a che fare spesso con HDD e unità SSD: senza bisogno di montare queste in astucci dedicati, svitare e avvitare viti, è possibile recuperare dati ed eseguire varie operazioni “al volo” molto comodamente. La copia dei file è velocissima e ovviamente il dispositivo è compatibile sia su Mac, sia su PC.

Grazie al pulsante Clone è possibile perfino copiare i dati da un disco all’altro senza dover installare software o driver e senza la necessità di collegarlo ad un computer. E’ dotato inoltre di modalità Sleep che manda in standby i dischi dopo 30 minuti di inattività, preservandone le parti meccaniche.

Il prezzo è di 40 euro, che potete ridurre a 31,99 euro usando il codice OQOUDKSY. La spedizione è compresa nel prezzo.