Inateck WP01001, puntatore LED per videoconferenze scontato a soli 21,74 euro

Presentatori e conferenzieri non dovrebbero farsi sfuggire l’occasione di comprare in sconto Inateck WP01001, un puntatore di nuova generazione che al momento è in offerta a 21,74 euro grazie ad un codice.

La caratteristica principale di questo accessorio risiede nella tecnologia LED in sostituzione di quella laser. Anziché proiettare un puntino di luce che, alla lunga, può danneggiare permanentemente la vista, utilizza una luce LED per proiettare un più ampio indicatore di colore rosso attraverso raggi inclinati che, rispetto a quelli paralleli della tecnologia laser, non concentrano la luce in un unico punto e pertanto non infastidiscono la vista.

Come altri del suo genere, questa sorta di pennino digitale si collega al computer tramite una pennina USB agganciata magneticamente alla base e presenta i tasti avanti, indietro, tutto schermo e hyperlink che consentono di scorrere tra le pagine, regolare il volume, aprire link, cambiare il layout dello schermo e molto altro. A tal proposito segnaliamo che supporta PowerPoint, Keynote di Apple, Prezi, Google Slides, LibreOffice, Calligra Stage, Impress e diversi altri programmi per creare presentazioni. E’ inoltre compatibile con Windows 7/8/10, macOS e Linux ed ha una portata di 30 metri.

Inateck WP01001 presenta un laccio da polso per evitare che possa cadere nel caso dovesse sfuggire di mano, integra un piedino per essere agevolmente poggiato su una scrivania ed evitare che rotoli via e monta una batteria ricaricabile da 2.600 mAh che promette fino a 12 ore di utilizzo con una carica completa.

Se interessati, lo trovate in vendita su Amazon a 29 euro ma al momento, inserendo il codice 56FBNMWU nel carrello, lo potete comprare in sconto a 21,74 euro.